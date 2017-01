I avisa i dag kan du lesa om den nye kontrakten som Matre Maskin AS har inngått på leveransar til verdas største offshore vindkraftanlegg. Kontrakten er verdt seks millionar kroner, og gjev arbeid til dei tilsette ved bedrifta til frampå seinsommaren. Det er godt nytt for bømlingane og for ei bedrift som nok har merka nedgangstidene i oljebransjen.

Sist veke hadde Bømlo-nytt eit større intervju med leiaren i Bømlo næringsråd om framtidsutsikter og voner for næringslivet i kommunen i det nye året. Han var optimist og såg lys i tunnelen for industriarbeidsplassane på Bømlo. Her er som kjent eit stort mangfald av ulike bedrifter som har funne sine nisjar på verdsbasis ved å skaffa seg og bruka høgteknologisk kompetanse, og ved å vidareutvikla produkta sine til gjerne å kunna nyttast i andre marknader eller på andre eller nye måtar.

I fjor haust fortalde dagleg leiar hos Matre Maskin AS korleis han opplevde det som bedriftsleiar å måtta seia opp trufaste og gode medarbeidarar i bedrifta. Som leiar er det hans oppgåve å gjera den jobben også. Men det seier seg sjølv at det er ein tung og vond jobb også for ein leiar, i eit tett og lite miljø. Ofte kjenner ein ikkje berre arbeidstakaren, men også familien. Og då vert det ekstra tungt når ein som leiar må ta den tunge samtalen og seia frå om at det ikkje er jobb for vedkommande lenger.

Men no kan det sjå ut som det lysnar. Med denne nye kontrakten og med tanke på potensialet som ligg i fornybar energi og ventar på å bli utnytta, og ikkje minst med den ekspertisen og kvaliteten som dannar grunnlaget for at kontrakten er inngått, ser me lyst på framtida på vegner av bedrifta i Brubrekko. Dei har vunne fram i knallhard konkurranse med liknande bedrifter, noko som gjev all grunn til optimisme.

Me vonar at fleire daglege leiarar i bedrifter på Bømlo kan slutta seg til rekkjene av positive næringsnyhende dei kommande månadene.