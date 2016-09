Lyste opp med vakre ord

Inger Marie Opedal (21) stilte før første gong med eigen stand på Rolfsnesdagane. Vakre ord og gjenbruk av syltetøyglas var forvandla til flotte lys-krukker.

Smykke, kremar, blomar, heimestrikk, heimebakst, sild, maleri og anna. Det var mykje å velja mellom på standane inni og utanfor det gamle skulehuset på Rolvsnes. Inne i den gamle gymsalen, heilt borte i ein krok på ein av standane, lyser det frå mange levande lys i små glas med gode ord. Inger Marie Opedal (21) er heilt fersk på stand-området. Ho har foreldre som står på stand rett attmed med sine ull-produkt.



- Eg fann ut for eit år sidan når eg og mannen min kjøpte hus at eg ville laga pynten min sjølv i staden for å kjøpa så mykje. For pyntegjenstandar er jo så dyrt. Eg byrja å spraymåla gamle syltetøyglas, så bruker eg noko som heiter «Rubb-on» som eg overfører teksten på glasa med, seier Opedal. Ho har selt av sine dekorative lysglas til nokre verksemder og til privatpersonar. Det ho trudde skulle vera ein hobby byrjar å bli ei ekstrainntekt.



- Dette er jo veldig kjekke julegåver til dei som har alt, seier Opedal.

Kuakul Vindenes lager fargerike blomar av eit spesielt materiale ho importerer frå Thailand.



Omstendeleg arbeid

Litt lenger borte står ekteparet Kuakul og Håkon Vindenes frå Hylkje i Åsane. Bordet deira er dekt med vakre, fargerike blomar. Ved første augnekast såg det ut som billeg Europris-plast eller tøyblomar. Men dette er eit anna og ukjent, fasinerande materiale. Kuakul som er frå Thailand, fortel at ho brukar nokre dagar på å lage ein blomebukett eller potteplante.



- Det er eit omstendeleg arbeid som ligg i kvar enkelt blomst. Dette saman med materialkostnader og import gjer at prisane må setjast deretter, forklarte Kuakul.



På laurdag var det ein del folk som gjekk rundt og kikka på dei ulike standande inne og utanfor grendehuset. Folk kunne velja om dei ville sitja inne og ete middag og dessert eller kjøpa grillmat utanfor.



Det var muligheter for å gjera eit kupp på loppemarknad eller eit godt tilbod frå ein av buene. Trekkspelmusikk av Svanhilds orkester var det på laurdag og aktivitetar for born. Søndag var det Åsmund Nesse og Havdur som spelte og underheldt. Basar og åresal var det òg for dei som ville prøva vinnarlukka. Kalenderen var full av kjekke aktivitetar heile laurdagen og søndagen.