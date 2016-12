Magnar forsvarar framleis plassen på futsal-landslaget

OSLO: Magnar Nordtun spelte Norway Cup-finale for Bremnes i G 19-klassen i år 2000. Godt og vel 16 år seinare har målvakta framleis stor glede av fotballen. Det er berre nokre få dagar sidan han spelte sin siste landskamp.

Magnar var i aksjon då det vart ein seier og tre tap i Nordisk Mesterskap. Det er han og Kenneth Rakvåg som deler på målvaktjobben. Begge har dessutan vore med i landslagssystemet helt sidan Norges Fotballforbund oppretta futsal-landslag for sju år sidan.

33-åringen frå Bømlo har vore så heldig å få vere med på mange kvalifiseringar og store augneblink etter at han for aller første gang trekte den norske keeperdrakta over hovudet. Fleire ligg det an til å bli ettersom den lokale landslagsspilleren ikkje har umiddelbare planar om å gje seg.

- Eg innser at karrieren er på hell sjølv om eg sikkert kan spele nokre år til. Eg har for så vidt blitt såpass gammal at eg tar eitt år om gangen. Det blir ei ny vurdering på vårparten om eg skal gå på ein ny sesong. Pendlingeatar litt på så lenge du har full jobb og familie. Men eg er med fordi eg synest det er kjekt og det gir meg mykje å få vere ein del av dette miljøet. Det at me no har fått ein italiensk landslagstrenar gjer det ekstra spennande å vere ein del av landslagssatsinga. Eg har tru på det prosjektet han har starta, seier Nordtun.

Tydeleg spelestil

Han fortel at den nye trenaren har gjort eit solid førsteinntrykk. Italienaren er tydeleg på korleis han ynskjer at dei som spelar i raudt, kvitt og blått skal stå fram i landskampane. Norge har fram til no stått fram med ein futsal-variant av Drillo-fotballen. Det har fungert brukbart. Nordtun erkjenner at den var i ferd med å gå ut på dato då det kom nye kostar inn på trenersida. Nordtun som har mange kampar på Viking-benken rett etter tusenårsskiftet, har tru på at det vil gje resultat når trenaren har fått jobba meir med laget.

- Det skal vere EM-kvalifisering på Kypros i slutten av januar. Eg håpar at me skal vere i stand til å bite frå oss der sjølv om det gjekk trått for oss i Sverige. Målet mitt er naturlegvis at eg også i framhaldet skal vere ein del av troppen, seier Nordtun som har meir sans for futsal enn fotball. Han grunngjev det med at det er høgare tempo og meir action. Kort og godt meir som skjer enn på ein ellevar-bane. Den solide keeperen har opplevd mykje etter at han starta fotballkarrieren i heimbygda. Det har vore mange store augneblink.

Store augneblink

- Kva vil du huske best den dagen du legg keeperhanskane på hylla?

- Det første eg tenkjer på er Norway Cup-finalen saman med kameratane i Bømlo. Som ein god nummer to kjem nok den opplevinga det var å spele landskamp mot det som då var verdas beste futsal-nasjon. Spesielt var det også å sitje på benken då Viking slo Chelsea i 2002. Tida på Stavanger stadion var både lærerik og spennande for ei ung målvakt som var i utvikling.

- Futsal har ein helt annan posisjon i Sverige sjølv om det har skjedd mykje i Norge etter at fotballforbundet fatta interesse og sette ting i system. Det er derimot ei helt anna interesse i nabolandet der toppklubbane jamt over har eigne futsal-grupper. Der er også større engasjement og trykk rundt kampane enn det me opplever her heime. Eg håpar at me i Norge kan lære litt av svenskane. Dei fleste beste brasilianske og portugisiske utespelarane har alle futsal-bakgrunn. Eg personleg trur at det er mykje å hente for «vanlege» fotballspelarar på å spele futsal, avsluttar Nordtun.

Av: Svein Halvor Moe