Magnar Nordtun klar for EM-kvalik

Magnar Nordtun er ein av dei som har flest futsal-landskampar i Norge. Det kjem til å bli fleire dersom Bremnes-guten held seg skadefri. Magnar er nemleg tatt ut i den norske troppen som skal ut i EM-kvalifisering på Kypros.

- Eg er glad for at eg får fornya tillit når me skal prøve å ta oss eit steg vidare i EM-kvalifiseringa. Det blir tøft å avansere ettersom nålauget er veldig trongt. Me må gjennom fleire kvalifiseringar før me er i eit eventuelt sluttspel. Danmark, Kosovo og vertslandet Kypros er motstandarar i det første gruppespelet. Det er berre vinnaren som går vidare. I praksis betyr det at me må ha fleire poeng enn dei tre andre laga når alle kampane er unnagjort, seier Nordtun til lokalavisa.

33-åringen er klar på at han og lagkameratane må hente fram toppnivået dersom dei skal ha noko som helst forhåpningar om å avansere. Det er naturlegvis målsetninga når det norske fotball-landslaget seinare i månaden set seg på flyet og reiser til Kypros. Nordtun meiner Kosovo må finne seg i eit klart favorittstempel ettersom gutane frå Balkan-området har gode resultat å vise til den siste tida. Han har tru på at det kan bli jamt og spennande.

Kosovo er favoritt

- Det er for så vidt berre Danmark me har god kunnskap om. Dei har me møtt ei rekkje gonger. På ein bra dag trur eg me slår både dei og Kypros dersom marginane er på vår side. Kosovo blir nok ei langt meir vrien nøtt å knekkje. Men eg føler som sagt at også dei kan vere ein overkommeleg motstandar dersom me klarer å få tatt ut potensialet. Det er nesten ein føresetnad for å komme seg vidare til EM-kvalifiseringsrunde nummer to, seier Nordtun.

Det ventar på papiret tøffare motstand for puljevinnaren i den kvaliken. Men det betyr ikkje at det treng å bli så mykje vanskelegare å ta seg vidare ettersom det er to lag som får ein ny mogelegheit når dei kampane er unnagjort. Vinnaren i den pulja møter toaren i ei anna pulje i ein Playoff-kamp. På same måte som toaren møter vinnaren i ei anna pulje i ein tilsvarande kamp. Det inneber at me har mange kampar framfor oss før me eventuelt er i EM, seier han.

God mellom stengene

Magnar Nordtun, som hadde sine første store opplevingar på fotballbanen som Bremnes-keeper, innrømmer at han dei siste månadene har hatt europameisterskapet i tankane. Han har gjort det bra mellom stengene både i eliteserien og på landslaget. Det var difor aldri nokon tvil om hans kandidatur då den nye italienske trenaren skulle ta ut laget som skulle forsvare dei norske fargane i denne kvaliken. Nordtun har stor sans for den nye trenaren.

- Han har gjort eit godt inntrykk den korte tida me har hatt han. Vår nye sjef har komme inn med nye impulsar. Italienaren har innført ein spelestil som eg trur me på sikt vil vere med på å utvikle både enkeltspelarar og laget. Eg likar at han har klare tankar om korleis me skal stå fram på banen, seier Nordtun som har ein langt meir krevjande kvardag enn mange av landslagskollegaene.

Han bur som kjent i Stavanger og pendlar til Sandefjord og andre stader for å spele kampar. Det er svært sjeldan at familiemannen, som er i full jobb, får trent saman med dei han spelar eliteseriefotball saman med. Takk vere god treningsdisiplin klarer tøffingen som spelte Norway Cup-finale for Bremnes som 17-åring, å halde nivået. Han synest det er motiverande å spele på landslaget.

Av: Svein Halvor Moe