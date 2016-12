Mange med tryggleiks- alarm i Bømlo

I Bømlo kommune er det ein større del blant dei eldre som bruker tryggleiksalarm, enn det som er vanleg elles i landet.

Det er tal frå Statistisk sentralbyrå som fortel kor mange personar i kvar kommune som er brukarar av tryggleiksalarmar. I Bømlo kommune var det ved årets inngang totalt 181 innbyggjarar som hadde alarm.





Snittalder: 85 år

Tryggleiksalarmen er ein liten radiosendar med ein alarmknapp som for eksempel kan berast i ei kjede rundt halsen. Alarmen er knytt til ein vaktsentral, som formidlar kontakt vidare til heimesjukepleia. Vaktsentralen eller kommunen sitt team rykkjer ut heile døgnet dersom alarmen går.



Totalt er det 74.217 personar i Noreg som har tryggleiksalarm. Om lag 85 prosent av desse er over 75 år, og gjennomsnittsalderen for ein tenestemottakar er 85 år i Noreg. Slik blir alarmane fordelte etter alder:



. Under 50 år: 1,6 prosent



. 50 - 64 år: 4,4 prosent



. 65 - 74 år: 9,5 prosent



. 75 - 79 år: 10,4 prosent



. 80 år og eldre: 74,1 prosent





Ulike kriterium

Det er delvis store ulikskapar frå kommune til kommune når det gjeld delen eldre som har tryggleiksalarm. Avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet stadfestar dette.



- Noko av forklaringa på forskjellane er at det ikkje er felles kriterium for utlevering av tryggleiksalarmar i kommunane, seier ho.



Vi har målt delen alarmar opp mot mengda innbyggjarar over 75 år i dei forskjellige kommunane. Då får ein eit nokså klart bilete av kor stor delen er. I heile Noreg er det snakk om 20 alarmar per 100 innbyggjarar over 75 år, altså kvar femte nordmann i denne aldersgruppa.





Del i Bømlo

I Bømlo kommune var det på teljedatoen 813 innbyggjarar som hadde passert 75 år. Det betyr at delen i Bømlo ligg på 22,3 per hundre. I det langstrakte landet vårt varierer delen frå drygt 37 i Trondheim til berre 3,4 i Kautokeino. I Hordaland er det Fitjar kommune som ligg øvst på lista, med nesten 31 alarmar per hundre over 75 år. Medan Bergen og Voss ligg i andre enden med om lag 9,5.



Så vil det jo alltid vera eit spørsmål om kva som er «best», å ha ein høg eller låg del brukarar av tryggleiksalarmar. Desse tala gir ikkje anna svar enn det konkrete talet og delen i kvar kommune.



Ein låg del kan indikere strengare tildelingsrutinar og at trengande kan stå utan denne hjelpa - men det kan også indikere det positive elementet at befolkninga har mindre behov for alarmar. Det same kan seiast motsett om høge delar.





Ulik kvalitet

Mehre fortel at tryggleiksalarmar i internasjonal samanheng blir delte inn i tre generasjonar vedrørande funksjonskvalitet.



- Første generasjon omfattar enkel tryggleiksalarm med varslingsfunksjon og tovegs talefunksjon. Brukar kan ha alarmen rundt halsen og kan ved behov trykkje inn ein knapp og få talekontakt med mottakar av alarmen, fortel ho.



- Andre generasjon omfattar i tillegg utstyr for varsling via sensorar, som komfyrvakt, røykvarslar og oversvømmelsessensor. Medan tredje generasjon omfattar meir avanserte sensorar for varsling som når somme går ut eller fell, og inneheld GPS.



