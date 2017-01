Mange ungdommar som kikka på valmuligheiter

Utdanningsmessa på Stord denne veka opna med talar, utdeling av stipend og pris for beste stand og innslag av talentfulle ungdommar frå Bømlo. Mange ungdommar tok turen innom messa for å kikka på standane og sjå kva valmuligheiter dei har for framtida si.

Sara Belic frå Bømlo opna messa med eit flott musikalsk innslag på fiolin. Ho fekk takk frå prosjektleiar for utdanningsmessa, Robert Halleraker før ho gjekk av scenen.

Opningstalen var det Emil Gadolin (Ap), leiar for opplæringsutvalet i Hordaland som fekk halda. Han er blant dei unge, ressurssterke med framtida føre seg. Han har allereie ansvaret for dei vidaregåande skulane i Hordaland og har vore utvalsleiar sidan 2015. Ordførar i Stord kommune, Harry Herstad, ynskte ungdommen på messa lukke til med val av utdanning og yrke.

Isabel Amanda Kvernenes frå Bømlo kulturskule framførte eit fantastisk flott danseinnslag framfor scenen like etter den offisielle opninga av Utdanningsmessa.

Delte ut stipend

Robert Halleraker delte ut årets utdanningsstipend for 2017 på vegner av Stord Rotary Club, saman med Hanne Robberstad, president i klubben. I år var stipendet på heile 35.000 kroner og det gjekk til Thomas Hellen frå Halsnøy, fordi han ønskjer å bidra til ei berekraftig utvikling i havbruksnæringa.

Til slutt delte Halleraker ut prisen for beste stand på utdanningsmessa.

- Me fekk oppleve å køyra ein fantastisk Mercedes i virtuelle omgjevnader her i hallen i dag. Kanskje det er slik trafikkopplæringa det blir meir av i framtida, sa Halleraker. Før han offentleggjorde vinnaren av beste stand, som var Sunnhordland Trafikkopplæring. Dagleg leiar av Sunnhordland Trafikkopplæring, Per Ove Sercan Husevik tok imot gåva med takk.

- Me ser heilt klart og tydeleg at det er bra me er til stades på utdanningsmessa kvart år. Me sel yrket vårt som køyrelærar og endå viktigare er det å visa kor viktig det er med førarkort, seier Husevik til Bømlo-nytt.

Prisen for beste stand gjekk til Sunnhordland Trafikkopplæring og Per Ove Sercan Husevik tok imot gåve frå Robert Halleraker.

Flott danseinnslag

Etter at det formelle opningsprogrammet var ferdig, vart det eit meir sporadisk men veldig flott danseinnslag attmed scenen av ei talentfull og imponerande dyktig ung jente frå Bømlo, Isabel Kvernenes sine elegante rørsler rørte ved publikum og på eit augneblink var dei samla i ein ring rundt henne for å sjå på dansekunstene.

Ho deltok på utdanningsmessa saman med danselærar Simba og dei var invitert til å bidra på Bømlo kommune sin stand på messa.

- Litt dans rundt på messa skaper liv og røre, fortalde Simon Sortland, representant for kommunen på messa.

Frå v: Mathias Stavland, Morgan Anthun, Elisabeth Vorland og Magnus Selle gjekk rundt og kikka på standane og stoppa først ved standen til Sunnhordland Trafikkopplæring.

Sertifikat freista mest

Ei gruppe ungdommar frå Bømlo vidaregåande skule gjekk rundt og kikka på standane og etter å ha teke eit kjapt overblikk, stoppa dei ved standen til Sunnhordland Trafikkopplæring og studerte brosjyrar og tilbod.

- Jau, det er snart aktuelt å ta lappen, fortalde Magnus Selle. Husevik frå Trafikkopplæringa supplerte med mykje informasjon til ungdommane om tilbodet.

- Det beste me som køyrelærarar opplever er når foreldra er aktive med i læringsprosessen til ungdommen. Det er viktig at me er samkøyrde om denne opplæringa. Då er det veldig viktig at foreldra engasjerer seg og følgjer med. Det er lett å gjera via eit læringsprogram me har på data, fortalde Husevik.

- Jo, det er spennande å sjå kva muligheter som finst, fortalde Magnus Selle, Mathias Stavland, Morgan Anthun og Elisabeth Vorland. Alle går i første klasse på Bømlo vidaregåande på studiespesialiserande. Som 17-åringar er det mulighetene for sertifikat som interesserer mest dette skuleåret, fortalde dei.

- Ungdommen lurer jo på kva me driv med, fortalde Lars Egil Vik og Ingunn Sørvik som representerte Servogear AS på stand.

Spennande elevbedrifter

Det var elles mange verksemder frå Bømlo representerte på Utanningsmessa.

- Jo, det er nokon som lurer på kva med driv med. Me ser hovudsakleg etter mekanikerlærlingar men òg andre stillingar kan vera aktuelle på sikt, fortalde Lars Egil Vik i Servogear AS.

Det var òg mange spennande ungdomsbedrifter på messa. Både frå Bømlo og andre stader i Sunnhordland.

Elevbedrifta «Venn» var representert med Jomar Vold og Sigrid Meling Gjøsæter.