Manøvrerte båt i mørket gjennom Stokksundet

Tysdag kveld fekk ti maritime elevar frå Rubbestadnes vidaregåande skule prøva å manøvrera båten M/S «Klas» i mørket saman med lærar og skipper Magnar Skålevik. Turen gjekk frå kaia på Rubbestadneset og med kurs-oppstart frå Stokkableikjo og vidare gjennom Stokksundet og tilbake.

Elevane jobba i grupper på tre, og hadde i forkant av turen teikna opp køyreruta med linjal på kvar sine sjøkart. Resultatet vart eit rektangel med tur-retur Stokkableikjo gjennom Stokksundet. Fyrlykter og skjær var godt markerte og kartposisjonane fekk skipper Magnar lese opp medan han stod med kvar enkelt elevgruppe i styrehuset. Klokka var fire då dei kasta loss og det var regn og skikkeleg gråvêr. «Klas» passerte Foldrøyhamn på styrbord side utover. Turen gjekk vidare mot Stokksundet. Mørket kom fort.

Skipper Magnar Skålevik saman med frå v: Thomas Dehli frå Kvinnherad, Cato Skjolde Seim og Daniel Sjøvoll Grønås frå Bømlo.

Testa ut posisjonane

Alle var godt kledde i kjeledressar og sikkert glade for at vinterkulda dagen før hadde sloppe taket.

Stokkableikjo ligg sør for Foldrøyhamn og like forbi flyplassen på Sørstokken. Den første gruppa på tre elevar var klare til å lesa kart saman med skipper Magnar Skålevik. Sistnemnde hadde full kontroll på alt manøvreringsutstyr om bord på denne første turen ute i mørket for elevane. Dei les opp posisjonar og han justerer på autopiloten, ser på radar og følgjer med på kva som skjer. Det er både Nav Tex mottakar for å ta imot nødmeldingar og ekkolodd for å sjekka botnstatusen. Elles var det både GPS og radiosamband. Skulle det skje noko, låg det rikeleg med flytedrakter i eit siderom inne i båten. Lett tilgjengeleg. Ein av dei første beskjedane alle fekk om bord, var informasjon om dette og at ein skulle samlast ute på dekk om det skjedde noko.

Her har elevane frå maritime fag lagt til kai i Rubbestadneset etter om lag 2,45 minutts «nattseglas» utover i Stokksundet. Tre rundar med tre grupper som skulle testa ut køyreruta dei hadde teikna inn på sjøkarta sine.

Engasjement og kos

I styrehuset er det som trengst for å styra i mørket. Roret fekk stå urørt.

- Men når me skal til kai, må ein bruka det manuelle roret, seier lærar Olaf Markhus som er kombinert maskinist og «kokk» om bord denne kvelden. Det tok ikkje lang tid ute med båten før eit par elevar kom opp trappa til styrehuset med mobilen føre seg. Dei hadde vore i maskinrommet og oppdaga rust på motoren. Det fotograferte dei med mobilkameraet sitt for å visa til maskinisten som var i styrehuset. Han lova å gå ned og sjekka opp i dette snarast. Så var det på tide å byrja med maten. Pølser og brød stod på menyen og Olaf Markhus hadde kontrollen med god service til elevane. Dei måtte få kosa seg og eta litt i salongen medan dei venta på å få sleppa til i styrehuset saman med skipper Magnar Skålevik. Det vart servert brus og kjeks til dessert.

Her er alle dei maritime elevane samla i styrehuset saman med lærarar. Frå v: Mike Sander Brekke, Simen Kaldestad, Anders Knapskog, Daniel Sjøvoll Grønås, lærar og maskinist Olaf Markhus, lærar og skipper Magnar Skålevik, Jan Olav Ekkje, Sondre Ekeland, Cato Skjolde Seim og John Ivar Koppang Hjelen.

Vel ulike vegar

Elevane ved maritime fag kan velja ulike yrkesvegar seinare. Nokre vil bli styrmenn og andre maskinistar eller gå vidare og spesialisere seg yttarlegare. Før jul var dei utplasserte på båtar og ferjer ein månads tid. No nærmar det seg søknadsfristen for å søkja seg inn på læreplass på båt ein eller annan stad i landet.

- Eg har tenkt å bli maskinist. Då må eg fortsetja vidare med to år i lære og to år på fagskule og eit år kadett, seier Alexander Linga, som kjem frå Gjermundshamn i Kvinnherad,

Anders Knapskog frå Sotra fortel at han vil bli styrmann.

- Så for meg er denne nattseglasen veldig relevant. Eg må sjå korleis dette fungerer. Eg synest det er veldig kjekt å vera på båt. Tidlegare var eg utplassert på Eidesvik sin båt «Viking Avant» ein månad før jul. Det var veldig kjekt og eg fekk læra mykje nytt. Praksistida gjorde meg endå sikrare på at det er denne vegen eg vil gå, seier han.

Her er elevane samla i salongen. Den innvendige trappa går opp til styrehuset.

Veldig praktisk

Sondre Ekeland frå Kvinnherad synest det er veldig greitt med ein slik yrkesskule på Rubbestadneset.

- Det er så mykje enklare for meg å gå på maritimt her enn for eksempel på Austevoll eller i Bergen. Eg bruker berre nøyaktig 53 minutt frå Sunde til Rubbestadneset med snøggbåten når eg skal heim. Dessutan er det mykje billigare å pendla denne vegen. seier Sondre.

Simen Kaldestad frå Kvinnherad fortel at han var på skuleskipet «Gann» då han gjekk på VG1 TIP.

- Men eg synest at eg har fått meir ut av det læremessig etter at eg byrja på maritime fag her på Rubbestadneset. Eg blir meir konsentrert om skulearbeidet og lærarane er veldig flinke, seier Kaldestad som vil bli styrmann. Til hausten skal han ut i lære og snart skal han søkja om læreplass for dei kommande to åra.

Bømling vil bli chief

Av dei ti elevane som var med ut på nattseilas denne tysdagskvelden, var det to elevar frå Bømlo. Daniel Sjøvoll Grønås fortel om sine framtidsplanar for mange år framover i tid. Han fyller 18 år i år.

- Eg skal jobbe meg opp som maskinist og vidare til chief. Men først vil eg søkja meg lærlingplass på kystvakta i Nord-Norge. 13. februar går søknadsfristen ut til denne praksisplassen, sidan det er i militæret. Det er toårig og då kan eg avtene verneplikta mi samtidig som eg får to års læretid på båt. Eg er veldig interessert i både militæret og sjøfart. Etter læretida hjå kystvakta, vil eg gå på sjøkrigsskulen og det kan jo bli til Madla eller Haakonsvern. Til saman blir det altså seks år til med skulle og lærlingplass, seier Daniel Sjøvoll Grønås.

Flott med yrkesskulen

Cato Skjolde Seim frå Meling tenkjer på å bli maskinist.

- Eg vil søkja meg lærlingplass, men er ikkje heilt sikker på kor. Jau, det er veldig greitt å vera med på nattseglasen med M/S «Klas». Eg får jo litt erfaring. Det er flott at me har yrkesskule her på Bømlo. Kjipt dersom skulen må flytta. Eg tar buss kvar morgon frå Meling til Rubbestadneset. Oppgåva med å teikna opp køyreruta for nattseglasen på sjøkart var litt vanskeleg i byrjinga, seier Seim, som jobbar på gruppe med kvinnheringen Thomas Dehli, som fortel at han vil bli maskinist.

Utplasseringar i november

Lærar Olaf Markhus fortel at november månad pleier alle elevane ved maritime fag vera utplassert på båt hjå ulike reiarlag.

- Sist november var det åtte elevar hjå Eidesvik, to hjå DOF og nokon var på ferje, brønnbåtar og forskjellige andre reiarlag. Under praksisperioden må dei føra logg for kvar dag. Dette er informasjon dei brukar når dei kjem tilbake til skulen og skal skriva prosjektoppgåve frå praksistida. Men me startar ganske tidleg om hausten med eit sikkerheitskurs for alle elevane på maritime fag. Dette er eit eittårig studium og så deretter går elevane ut i lære i to år. Etterpå kan dei ta fagbrev på fagskulen. Yrkesskulen vår har eit godt samarbeid med både Wärtsilä og Los Marine. Dette betyr masse for oss. Dei får lærlingar utplasserte på verksemdene sine i løpet av skuleåret, fortel Markhus.

- Elevane får vera med på det som har med bruk av båt å gjera. Me har hatt M/S «Klas» i rundt ti år her ved skulen. Elevane har vore med og bygd om båten og får ta del i vedlikehaldsarbeidet i tillegg til bruken. Til våren får elevane mala båten og så håpar me at elevane får vera med å ta båten opp på slipp hjå Los Marine, som har overteke den delen frå Wärtsilä, seier Markhus.

M/S «Klas» er opphavleg bygd som kombinert slepebåt, tankbåt og passasjerbåt. Han vart bygd i 1967 av Stavangerske Dampskibsselskap. Rubbestadnes vidaregåande skule har sidan dei kjøpte båten, endra mykje på inventaret. Mellom anna har elevar vore med og bygd innvendig trapp opp til styrehuset og salongmøblane er eigentleg gamle konferansemøbler frå Wârtsilä. M/S «Klas» er 52 fot lang (tilsvarande 17,1 m), 50 tonn tung og fem meter brei, fortel Markhus.