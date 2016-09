Marimbaworkshop på kulturskulen

Elevar i kulturskulen har vore på marimbaworkshop denne veka. Dei har fått prøva det afrikanske, handlaga instrumentet marimba. Sjå video frå workshopen.

- Marimbaworkshoppen deltar elevane på tysdag til torsdag denne veka. Kvar musikklærar frå kulturskulen har blitt invitert til å ta med seg to elevar for å spela. Det er berre denne veka. Men me kjem nok til å ha fleire slike workshops med marimba i framtida, sa rektor Stein Høyland tysdag.



Han fortel at kulturskulen fekk fire marimbaar i gåve. Bakgrunnen var at det i juni kom seks, sju dansarar frå Zimbabwe for å ha eit danseopplegg ved kulturskulen, som ein preproduksjon til Bergen Afro Art Festival (BAAF). I den samanheng tok afrikanarane med seg fire marimbaar frå Zimbabwe.



Sjå video frå workshopen her.