Markerer alzheimerdagen på Bømlo

I takt med at folkesetnaden vert eldre, aukar talet på menneske som får demensjukdom. Neste onsdag vert den internasjonale alzheimerdagen markert for første gong på Bømlo, med interessante og lærerike foredrag om emnet.

- Markeringa av den internasjonale alzheimerdagen skjer samstundes med at me set i gang ei aksjonsveke knytt opp mot demens, fortel Svanhild Ersland Kvernøy frå demensforeininga på Bømlo. På kvelden 21.september inviterer demensforeininga i samarbeid med Bømlo kommune til ein informasjonskveld om demens og alzheimer i Bømlo kulturhus.

I løpet av neste veke skal demensforeininga dessutan stå på stand i tettstadar og ha ein bøsseaksjon gåande i delar av kommunen. Pengane som vert samla inn skal gå til meir forsking kring alzheimer og demens.

Svanhild Ersland Kvernøy frå demensforeininga, demenskoordinator Anna Iren Stavland og sjukepleiar Marit Solberg frå hukommelsesteamet til Bømlo kommune oppfordrar bømlingane til å komma på foredraga under markeringa av den internasjonale alzheimerdagen på Bømlo, om ei veke. Foto: Nils-Tore Sele

Snakkar breidt om sjukdomen

På markeringa av alzheimerdagen blir det foredrag av høgskulelektor Karen Irene Høyland ved Høgskulen Stord/Haugesund om demens og alzheimer. Det andre foredraget for kvelden, tek for seg det å vera pårørande til menneske med demens. Sjukdomen råkar ikkje berre den einskilde, men familie og venekrinsen. Dette perspektivet knytt til sjukdomen vil Inger Anita Urang Rolfsnes snakka om. Utvalsleiar Hans Otto Robbertad er invitert til å opna markeringa i kulturhuset.

- Det er altså første gongen me markerer den internasjonale alzheimerdagen på Bømlo, men samarbeidet kan me godt seia byggjer vidare på det samarbeidet me hadde i fjor om pårørandeskulen for demens. Det var eit stort arrangement der me gjekk aktivt ut for å auka kunnskapen om sjukdomen, og som fekk stor oppslutnad, fortel demenskoordinator i Bømlo kommune, Anna Iren Stavland.

No vonar kommunen og demensforeininga å starta ein tradisjon ved å markera alzheimerdagen.

Tryggast heime

- Me vonar på god oppslutnad kring markeringa neste veke. Litlesalen i kulturhuset er tinga, seier Stavland, Ersland Kvernøy og sjukepleiar Marit Solberg, som saman med Stavland er del av hukommelsesteamet i Bømlo kommune. Ersland Kvernøy rosar både demenskoordinatoren og hukommelsesteamet som gode samarbeidspartnarar for demensforeininga.

- Etter koordinatoren kom, har det blitt lettare for oss å driva laget godt. Det er ein stor ressurs, seier ho om Stavland.

- Ei stor gruppe av brukarane våre i heimetenestene har demens. Det er ikkje alltid like lett å finna ut kva tiltak som skal setjast inn, og gjerne ser ikkje brukaren sjølv at sjukdomen har komme så langt at noko må gjerast, fortel Solberg frå hukommelsesteamet. Her arbeider sju tilsette innan heimetenestene med fokus på å betra og vidareutvikla tenestene overfor brukarar med demens og alzheimer.

- Målet er også her at brukarane skal kunna bu lengst mogleg heime, seier Solberg.

- På det viset held ein sjukdomen betre i sjakk. Så lenge ein er heime og kjenner seg trygg, vil det vera ein fordel for ein med demens, opplyser Stavland.

Tøffe tak for pårørande

Dei tre damene meiner at foredraga neste onsdag vil vera til god nytte både for dei som har familiemedlemer med demens og ikkje minst dei som byrjar å få mistanke om at nokon i familien er blitt råka av sjukdomen.

- Det er nyttig for alle, og her vert demens og alzheimer sett lys på frå mange perspektiv, ikkje minst frå dei pårørande si side, fortel Stavland.

- Det kan eg skriva under på. Det er tøft å vera pårørande til nokon med demens. Sjukdomen har vore i min familie dei siste fire åra. På ein kveld som denne kan det vera godt å lytta til nokon som veit kva ein sjølv går gjennom. Det er lærerikt å møta andre i same situasjon. Der er informasjon viktig. Me meiner det er viktig å ufarleggjera dette, det er ingen tabu ved det å få demens. Ingen må gå rundt og tru det, seier Ersland Kvernøy.

Arrangementet er gratis og ope for alle. Det er heller inga påmelding. Her er det berre å møta fram.

- Me har gått ut i forkant av mrkeringa med invitasjon til lokalpolitikarane og vonar at mange av dei finn vegen til oss denne kvelden, seier Stavland.

Fakta om alzheimerdagen

. Den internasjonale alzheimerdagen vart første gong markert 21.september 1994 i Edinburgh, Skottland

. Dagen vart stifta av den internasjonale alzheimerforeininga og Verdens helseorganisasjon (WHO)

. Den internasjonale alzheimerdagen vart stifta for at alle skal kunna læra meir om sjukdomen og symptoma på han

. Større allmennkunnskap om alzheimer skal hjelpa pårørande, helsepersonell, familie og vener