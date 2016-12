Martha - i direkte linje frå «Russa-Marto»

25 år gamle Martha Nesse Fylkesnes er den einaste som har namnet sitt i direkte linje frå russiske Marita, som kom til Gåsland for snart 300 år sidan.

- Det er mange kvinner med namnet Martha/Marta/Marita i slekta. Men etter det eg har funne ut, er Martha Nesse Fylkesnes den som er nærast «Russa-Marto». Hennar namn har nemleg gått i direkte linje i alle desse åra, seier Reidar Olav Meling, som har utarbeidd slektstre over kongeslekta.



Sjølv var Martha uvitande om dette, men ho veit at ho er av «Russa-Marto» si slekt.



- Det fekk eg vita for eit års tid sidan, av ein mann som eg traff i samband med jobben, seier ho, som er sjukepleiar og jobbar i heimesjukepleien her i Bømlo. Det har ho gjort sidan ho var ferdigutdanna frå høgskulen på Stord i 2014.



- Eg har draumejobben, og er heldig som treff mange hyggelege folk, i alle aldrar. Slik får eg kjennskap til mykje interessant, og eg opplever at mange kjenner til slekta mi, smiler ho.



- Kven er du oppkalla etter?



- Eg er faktisk oppkalla etter to av oldemødrene mine, både på mors- og farssida, og det er på pappa si side eg er i slekt med «Russa-Marto», seier ho, som er dotter til Bjarne Dagfinn Fylkesnes og Berit Nesse på Meling.



Ho tykkjer dette er spanande nyheter, og er svært imponert over arbeidet som er blitt gjort for å kartleggja slekta til «Russa-Marto».



- Ja, dette er imponerande! For eit stort arbeid og engasjement, seier ho og studerer nettsida og slektstreet, som pr i dag tel 2850 namn.



- Tar du oppmodinga om å DNA-testa deg?



- Ja, det vil eg gjera dersom det hjelper i arbeidet deira, seier ho.



Martha er glad i namnet i sitt.



- Då eg var yngre, tykte eg ikkje det var så kjekt med eit så «gamalt» namn, og no er eg veldig glad for det. Og sidan eg er oppteken av tradisjonar, tykkjer eg det er fint at namn går i arv, smiler Martha.



Ho har også eit anna tangeringspunkt med «Russa-Marto», Endre og vesle Karl: Dei vart sette i land i Øklandsvågen då dei kom med orlogsfartøy frå Danmark. Martha ættar nemleg også frå Øklandsvågen. Mormor hennar, Bergljot Svendsen, vart gift med Ole Hansen, flytta til Nesse og budde der heile sitt vaksne liv.



- Alt dette er rart å tenkja på, smiler 25-åringen og studerer slektstreet sitt.