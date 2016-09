Mathea-Mari på Kanaldagane

Messegeneral Kurt Henning Ådnanes seier seg strålande nøgd med Kanaldagane i år. Eitt av høgdepunkta var konserten med MGP junior-vinnar Mathea-Mari. Etter konserten var det selfies og autografskriving.

Om lag 40 stands og mange vitjande, veteranbåtar i kanalen, piratar, Bømlingen, diskotek, gudsteneste, Elias, hoppeslott, historisk foredrag for fullsett bedehus og konsertar.

Alt var som det skulle vera under Kanaldagane. Fredag og halve laurdag var det regnbyer, noko som la ein liten dempar på besøkstalet, men frå midt dagen laurdag vart det strålande vêr.

Mathea-Mari song flott for publikum. Ho avslutta med «I morgen» henta frå musikalen Annie.

Piratar ohoi

Det var mykje spennande å sjå på standane. Her var handverk av ulikt slag, båtmotorar, ulike kystrelaterte produkt og bøker, hattar, snop og ikkje minst bakst og orientalsk mat. Kort sagt noko for einkvar smak.

Ved Elias-båten trefte me på vesle Patrick Kulleseid Eidet (3) som nett hadde fått seg ein rundtur i den vesle redningsskøyta. Han var vel fornøgd og synte fram posen med Elias-effektar som han hadde fått til. Barna koste seg også med piratshowet. Piratane fann skatten og delte ut slikkepinnar til barna.

Bømlo Kormix om bord i «Solbjørg» i Kuleseidkanalen.

Direkte frå USA

Eitt av høgdepunkta for barna, ungdomen, og dei vaksne for den del, var konserten med Mathea-Mari Glittenberg (15). Den unge songaren frå Bergen vann MGP junior med låten #Online i 2014. Ho har vore med i Norske talenter og spelte hovudrolla som Annie på Folketeateret. Ho har dessutan spelt i Reisen til julestjernen og Aladdin.

Glittenberg er rekna som eit stortalent, og det synte ho til fulle under konserten på Kanaldagane.

Sjølv om ho kom meir eller mindre direkte frå USA, hadde litt jet lag og var litt småsjuk, song ho glitrande for eit strålande nøgd publikum. #Online fekk den største jubelen frå publikum denne laurdagsettermiddagen.

Patrick Kulleseid Eidet (3) syner Elias-effektane sine til Elin og Vibeke Kulleseid.

Autografskriving

Etterpå vart det skrive autografar. Mellom dei som fekk autograf og selfie med Glittenberg var Tonje Nedrebø Sele (13).

- Før MGP junior hadde ho ein konkurranse på insta om å skrive #Online på den kulaste måten. Eg skreiv det med masse sko og vann konkurransen. Eg vann autograf, helsing og ein CD. Det sa eg til ho no. Det tykte ho var kult, seier Tonje.

Piratar og flammesluking i kanalen. Kan det bli betre?

Kormix på kjøl

Våge skulemusikklag, Algofilia, Voice of Joy og Havdur med Åsmund Nesse. Alle underheldt dei med god musikk. Bømlo Kormix stod søndag ettermiddag om bord i praktskuta «Solbjørg» og underheldt publikum med vakker korsong. Her fekk publikum høyra songar som «Ei vedunderleg verd» og «Lenge leve livet».

- Det har vore bra besøk også i år. Besøket tok seg opp etter kvart som vêret vart betre. Teknisk og lydmessig har det også fungert bra, og om lag 40 stands er nær rekorden med omsyn til tal stands. Her har vore noko både for barn og vaksne. Her var mykje bil laurdag ettermiddag, og det var både kjekke og flinke bilistar. Me har også fått gode tilbakemeldingar frå Mathea-Mari og Voice of Joy, seier ein nøgd messegeneral Kurt Henning Ådnanes til Bømlo-nytt.

Det er litt av eit syn å sjå alle dei flotte veteranbåtane i Kuleseidkanalen.

Mathea-Mari Glittenberg (15) song vakkert for publikum under Kanaldagane. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Halsnøy historiske senter gjesta Kanaldagen i år og hadde med seg to dampmotorar. Ivar Hesjedal heller her vatn på motoren med to sylindrar. Den andre motoren har ein sylinder.

Trass i varierande vêr vart det bra besøk under Kanaldagane i år.