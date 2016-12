Me er blitt færre på Bømlo

SSB har publisert den siste befolkningsutviklinga i Norge, og me finn eit lite minus i rekneskapen i Bømlo kommune.

Den 1. oktober i år var det 5.252.166 personar som hadde adresse i Norge. Dette er 15.340 fleire enn tre månader tidlegare, noko som betyr at det siste kvartalet har gitt ein folkeauke på 2,9 per tusen noverande.

Folketalet i Bømlo

Av desse 5,25 millionane innbyggjarar i Norge, så er det 11.814 som har bustad i Bømlo kommune. Det viser dei siste tabellane frå SSB.

Frå 1. juli har folketalet gått tilbake med fire personar her, noko som betyr ein marginal folkenedgang på 0,3 per tusen gjeldande. Det er dermed ein del svakare utvikling enn gjennomsnittet på 2,9 per tusen - i pluss.

Inn og ut

Befolkningsutviklinga blir fastsett av tre parametrar. Det er fødselstala, der er dødsfalla og det er flytterekneskapen. Og for å ta det gøyaste fyrst, så noterer me 34 fødslar i Bømlo i tredje kvartal. I same periode var det 27 personar som gjekk bort.

Når det gjeld flytterekneskapen, så handlar dette naturlegvis om kor mange som flytta ut av kommunen, og kor mange som tok med seg flyttelasset inn i kommunen. Dette gjeld då både innan- og utanlandske flyttingar. I Bømlo tel me 138 personar som flytte inn, og 149 som flytta ut frå kommunen.

Utviklinga i Hordaland

I heile Hordaland bur det no totalt 519.864 personar, og dette er ein auke på 1.510. Det utgjer ein vekst på 2,9 per tusen noverande.

Alle 19 fylke opplevde ein auke i tredje kvartal, men det varierte frå Finnmark med berre 0,1 per tusen (sju stk.) til Sør-Trøndelag med 6,7 per tusen (2.123 stk.).

Det er Masfjorden kommune som toppar tabellen i Hordaland, då det her var ein auke på sju per tusen. I botn finn me Kvam kommune, som på si side hadde ein nedgang på 8,4 per tusen noverande.

Beste kommune

På landsbasis finn me Fjaler kommune i Sogn og Fjordane heilt på topp i det siste kvartalet. Her har folketalet auka frå 2.817 til 2.921, noko som er ein auke på vaksne 35 per tusen.

I andre enden av lista er det ein annan mini-kommune, nemleg Vega i Nordland. Her er folketalet gått tilbake med 21 per tusen. Blant Norge sine 428 kommunar er Bømlo å finne på 274.-plass på tabellen.

Vi minner om at tredje kvartal er noko spesielt for typiske studentkommunar, då det er i denne perioden at studentar kjem tilflyttande.

Yngve Johnsen, En-to-tekst