Me ofrar mykje i kyrkja

I løpet av fjoråret blei det samla inn 675.000 kroner i kollekt under gudstenestene i Bømlo kommune. Gjevargleda er større enn «normalt».

Det er tal frå Statistisk sentralbyrå som viser kor mykje pengar som er samla inn på gudstenestene i kvar norske kommune.

Det kjem fram at det var 219 gudstenester i Bømlo kommune i fjor, og det blei samla inn 674.684 kroner i kollektposen. Dette er likevel 104.000 kroner mindre enn året før, som gir ein reduksjon på heile 13 prosent. Det er ei utvikling som går motstraums.

I heile Noreg blei det gitt nesten 144 millionar kroner i kollekt i fjor, noko som er opp to prosent frå året i førevegen.

Fleire ofringar

Pengane kjem godt med, ifølgje Jan Rune Fagermoen, som er administrasjonsdirektør i Kyrkjerådet i Den norske kyrkje.

- Inntekter frå kollekt og givarteneste er eit viktig middel til å nå kyrkja sin mange målsetjingar lokalt. Pengane blir brukt i stor grad til misjonsprosjekt og andre utoverretta formål, til kyrkjelydane sitt eige arbeid, og til å lønne stillingar som ikkje lèt seg finansiere over offentlege budsjett, forklarer han.

- Ein auke på to prosent er gledeleg, og saman med kyrkjelydane vil vi jobbe for å auke gåveinntektene framover, legg han til.

Kollekt, eller ofring som det også blir kalla, er én av fleire innsamlingsmoglegheiter som finst. Faste givartenester og «andre innsamlingar» blir også noterte i protokollen, og for Bømlo dreier dette seg om 343.000 kroner. Dette er då altså i tillegg til dei ordinære kollektane i kvar gudsteneste.

Kr per gjest i Bømlo

Det var totalt 22.943 personar som gjesta gudstenestene i Bømlo i fjor. Med besøkstalet intakt, så kan vi finne ut kva kommunar som har dei mest givarglade kyrkjegjengarane, og kor dei mest «gjerrige» er. Totalt i heile Noreg er det snakk om eit gjennomsnitt på 25 kroner per gjest, mens Bømlo landar på 29,40 kroner per gjest.

Forskjellane på givargleda er ganske store i Kyrkje-Noreg. Heilt øvst finn vi Volda kommune i Møre og Romsdal, der kvar kyrkjegjengar gav over 57 kroner i snitt per gjesting. Agdenes i Sør-Trøndelag er nummer to med 55 kroner, mens Hægebostad i Vest-Agder. tek tredjeplassen med kr 54,50 per gjester. Sist på denne tabellen er Berlevåg i Finnmark. Der blei det gitt under sju kroner per snute.

Digitale betalingsformer

Bømlo er på 115. plass blant dei 428 kommunane på Kollekt-toppen. I Hordaland er det Fitjar kommune som ligg øvst, då det her blei samla inn nesten 41 kroner per kyrkjegjengar. På bunnen er Granvin kommune med 13,60 kroner per gjest.

Veldig mange kyrkjer har teke i bruk digitale betalingsformer den seinare tida, der kollekten kan betalast via kort eller via betalingstenester som for eksempel Vipps. Det finst inga oversikt over kva kyrkjelydar som har teke dette i bruk, men Fagermoen seier at det blir meir og meir vanleg.

- Dette er det opp til den einskilde kyrkjelyden eller fellesrådet å avgjere og iverksetje. Som kyrkjegjengar har eg likevel eit bestemt inntrykk av at det er ein rask auke i kyrkjelydar som tilbyr dette, seier han.

- Trur du den digitale betalingsforma vil gi meir ofring i framtida?

- Det viktig for alle kyrkjelydar å ha innsamlingsmetodar som er tilpassa samfunnsutviklinga. Då legg ein til rette for at folk får høve til å gi det dei har lyst til. Folk slepp å dra innom minibankar før ein gå i kyrkja, eller er vist til å «tømme lommene for småpengar» under ofringa. Vi har ikkje konkrete tal på at digitale betalingstenester aukar inntektene ved ofring, men det er sannsynleg at det er slik, seier Fagermoen.

Yngve Johnsen, En-to-tekst