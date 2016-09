Meiner at Bømlo har blitt høyrt om vidaregåande skular

At det vil bli ein felles vidaregåande skule på Bømlo i framtida er gode nyhende, meiner næringsrådsleiar Simon Nesse Økland.

- Bømlo har blitt høyrt, seier leiar Simon Nesse Økland i Bømlo Næringsråd, etter at fleirtalskoalisjonen i fylkeskommunen har sagt at dei vil leggja ned Rubbestadnes vidaregåande skule, men at den yrkesfaglege utdanninga skal sameinast med utdanningstilbodet ved Bømlo vidaregåande skule.

Solid, tverrfagleg skule

- Bømlo Næringsråd har vore tydeleg på at me ønskjer ein solid, tverrfagleg vidaregåande skule på Bømlo. Dette har fylkespolitikarane teke til seg, seier Økland.

- Det lokale næringslivet har også tilbode seg å vidareutvikla det gode samarbeidet mellom næringsliv og skule på Bømlo. Me har sagt at me saman skal gjera den beste vidaregåande skulen i Noreg endå betre. Det les eg også at politikarane har svara på ved å føreslå eit pilotprosjekt, seier næringsrådsleiaren, og tenkjer på tilbodet som er gjeve med å tilby yrkeselevar sjansen til å komma ut i bedriftene på Bømlo og jobba med topp moderne produksjonsutstyr.

Samarbeid om sterkare fagmiljø

Økland merkjer seg utanom at leiar av det fylkeskommunale opplærings- og helseutvalet, Emil Gadolin (Ap), dreg fram næringslivet på Bømlo som ein viktig sparringspartnar for fylkespolitikarane i arbeidet med planen.

- Han lovar at fylket skal bidra til eit sterkare fagmiljø på Bømlo, seier Bømlo.

På eitt punkt rundt den framtidige vidaregåande utdanninga på Bømlo, oppfattar han fleirtalskoaslisjonen som vage.

- Fylkespolitikarane er vage på kor mange elevplassar som kjem på Bømlo og kva tid ein skal starta oppføringa av tilbygg ved Bømlo vidaregåande skule, seier han til Bømlo-nytt.

Når det gjeld formuleringa om at det yrkesfaglege tilbodet på Bømlo skal dimensjonerast og organiserast i samanheng med yrkesfagleg utdanningstilbod elles i regionen, uttrykkjer han seg slik:

- Dette kunne gjerne vore sagt litt meir forståeleg.