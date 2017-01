Meiner ferjebrannen skuldast dårleg planlegging

Fredag vart det kjent at politiet har avslutta etterforskinga av årsaka til brannen om bord i ferja "Strand" i Rubbestadneset i fjor haust. Politiet meiner at Los Marine AS har hatt svikt i planlegginga av skærebrenninga.

Politiet har avslutta etterforskinga av ferjebrannen i Rubbestadneset 29.oktober, melder NRK Hordaland.



- Me meiner at det har skjedd ein svikt i planlegginga av arbeidet. Manglande planlegging har ført til at det byrja å brenna i ferja, seier politioverbetjent Egil Espeland til NRK.



Nær 500 menneske vart evakuerte frå Rubbestadneset laurdag 29.oktober då det byrja å brenna om bord i Norled-ferja "Strand" som då låg i dokk hos Los Marine AS for årleg vedlikehaldsarbeid. Brannen vart først sløkt etter at det hadde gått 20 timar. Ferja vart totalskadd i brannen, og vert aldri sett ut i drift meir.



Politiet er sikre på brannårsaka. Det var under skjærebrenning av skrogplater at brannen braut ut. Politioverbetjent Espeland seier at det er før skjærebrenninga det har svikta hjå Los Marine.



- Det går på kva som faktisk ligg bak skrogplatene der skjærebrenninga vart utført. Det var meininga at det ikkje skulle vera noko brennbart der, men det har tydelegvis vore tilfelle, forklarer Espeland.



Dagleg leiar Magne Olav Østensen i Los Marine seier til NRK Hordaland at han ikkje har lese korkje politirapporten eller konklusjonen etter etterforskinga. Han seier vidare at dei kom i eit område med brennbart materiale bak platene ikkje har noko med manglande planlegging å gjera. Han fortel at dei ikkje visste at det var brennbart materiale der det vert arbeidd då brannen oppstod.



Resultatet frå etterforskinga er no sendt til politijurist i Haugesund for vurdering. Los Marine AS risikerer å bli straffa med bot etter brannen, skriv NRK Hordaland.