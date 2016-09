Miljøgata engasjerer

Torsdag var det orientering om planprosessen for miljøgata gjennom Svortland. Eit folkemøte som skapte engasjement.

Statens vegvesen i lag med kommunale representantar la fram idear og informerte om prosessar rundt den nye miljøgata som kjem i 2017. Over 35 personar tok turen, og det

kom mange innspel, som Statens vegvesen lova å ta med seg vidare i planlegginga,

Mange tok turen til folkemøte om miljøgata.

Frist til 21 september

- Det kom mange gode idear, og det var kjekt at så mange kom, seier landbrukssjef Njål-Gunnar Slettebø. Han legg til at folk har høve til å komme med merknadar fram til 21 september. Etter den fristen er gått ut vil det bli eit nytt folkemøte med meir konkrete planer og løysningar for miljøgata der innspela og merknadar er blitt vurdert.

For dei mjuke trafikantane

Håkon Arør er vegplanleggar for Statens vegvesen, og har ansvar for utforminga av vegen gjennom gata. Han fortel at dei vil leggje til rette for dei som ikkje brukar bil. - Me vil ha fokus på å auke trivselen til dei som ferdas til fots og utan bil, seier Håkon Arør. Vidare har dei eit ynskje om å få ned farten på bilane,

Vil få ned bilkulturen

- Noko som ikkje er lett å gjera noko med er haldningane til bruk av bil i sentrum, seier vegplanleggar Arør. Han meiner at for mange køyre får butikk til butikk i staden å gå når det er korte avstandar, og trur at det blir ein av dei største utfordringane.

- Det kom mange innspel, men mykje det same som gjekk igjen. Det kom også mange innspel i forhold til plassering av ulike nybygg som me i Miljøgata-prosjektet ikkje kan gjera noko med, avsluttar Håkon Arør frå Statens vegvesen.