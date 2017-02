Ministeren lodda stemninga hos Eidesvik-reiarlaget

I møte med leiinga for Eidesvik i Langevåg på tysdag, fekk næringsminister Monica Mæland høyra kor viktig det er å sikra norsk eigarskap i offshorenæringa.

Tysdag vitja næringsminister Monica Mæland også Eidesvik-reiarlaget i Langevåg på rundreisa på Bømlo. Administrerande direktør Jan Fredrik Meling tok hjarteleg imot henne og kom med ros til regjeringa for statsbudsjettet. Meling meinte at regjeringa måtte sjå på taket for refusjonsordninga for norske sjøfolk på offshoreskip.



- Me meiner at ein må sjå på ei justering av ordninga for sjøfolk på slike skip på oppdrag innan vindkraftsegmentet, sa han.



Då ministeren kom til hovudkvarteret til Eidesvik i Kåso i Langevåg, møtte ho fleire frå leiinga i selskapet i tillegg til Meling, som viseadministrerande direktør Jan Lodden og HR-direktør Erling Lodden, i tillegg til eigarane Borgny Eidesvik og Lars Eidesvik.

Jan Fredrik Meling, administrerande direktør i Eidesvik-reiarlaget fortel om drifta og utfordringar for verksemda deira til minister Monica Mæland. Ved sida av han sit HR-direktør Erling Lodden, ved sida av ministeren sit reiarlagseigar Lars Eidesvik og stortingsrepresentant Øyvind Halleraker. Foto: Nils-Tore Sele



Norske eigarar er best

Meling orienterte om reiarlaget og bad regjeringa om å syta for vilkår og arbeida slik at den norske offshoreindustrien både på sjø og land i størst mogleg grad framleis vert halden på norske hender.



Om mykje av næringa kjem på utanlandske hender, er det fare på ferde, sa han.



- Eg meiner personleg at norsk eigarskap er ein garanti for at næringa held seg på øvste hylle når me snakkar om kvalitet og utvikling. Det ville ikkje vore det same om næringa hadde hamna på utanlandske hender, til dømes amerikanske fond, som berre vil sita med bedriftene lenge nok til å få beste salsbod på selskapa. Då er eg redd for at det hadde vorte meir hyllevare av oss. Me hadde ikkje hatt same fokus på utvikling i næringa, sa Meling.





Miljø og økonomi

Han fortalde også ministeren om Eidesvik-reiarlaget si lange og medvitne satsing på miljøvenleg og energisparande teknologi innan offshore.



- Eitt dieseldrive offshoreskip forureinar like mykje som 22.000 privatbilar, sa han og minna om at reiarlaget som det første i verda for 13 år sidan tok i bruk eit gassdrive offshoreskip, «Viking Energy».



- Me trudde den gongen at dette ville betala seg, men gass kostar no meir enn diesel. Me trur at dette har med å gjera at det er få leverandørar på landsbasis, og at prisane difor vert deretter, sa Meling og fortalde også om reiarlaget si satsing på batteridrift. Tre av skipa deira har slik framdrift, mellom anna «Viking Energy». Desse skipa er i praksis hybridar, i verksemd for høvesvis Statoil og Lundin, og sparer store summar på drivstoff for Eidesvik sine kundar.



- I samarbeid med industribedrifter i regionen rundt oss, har me teke i bruk system om bord i skipa som til ei kvar tid viser når ein køyrer økonomisk og når ein køyrer med for høg belastning på maskineriet, og dermed ikkje så økomonisk gunstig. Me kan dokumentera innsparingar på 20 prosent, understreka reiarlagsdirektøren.



- Dette er flott, sa ein engasjert næringsminister Monica Mæland. - Verda treng meir energi.



- Me meiner dette er teknologi som òg bør takast i bruk av andre, og at regjeringa bør setja fram krav om dette. Då skapar ein etterspurnad og teknologien må takast i bruk. Berre innan den interne logistikken ute i Nordsjøen, ville det vore mykje å henta både for økonomi og miljø, sa Meling.





Diskuterte maritim strategi

HR-direktør i reiarlaget, Erling Lodden, fekk også ordet under møtet med ministeren. Frå reiarlaget si side understreka han at det var viktig å halda på norsk kompetanse og kvalitet ute på skipa, men at Eidesvik som før var eit gjennomført norsk selskap, også hadde måtta orientera seg internasjonalt på mannskapssida for å hengja med i konkurransen i tøffe tider.



- Etter mitt syn må den maritime strategien leggjast slik at ein tek vare på kompetansen, sa han, og snakka om tilskotsordninga til sysselsetjing av arbeidstakarar til sjøs. Ei ordning også omfattar opplæringsstillingar som lærlingar, kadettar og junioroffiserar.



Mæland understreka at ho var for det som denne ordninga betyr med å få nye sjøfolk ut i arbeid, men at reiarlaga også måtte tenkja at ved å ha røynde, norske skipsoffiserer om bord på skipa sikrar ein best kompetansen i næringa.



- Næringa dykkar har vore gjennom ei knallhard omstilling og omorganisering, det er det ingen tvil om. Å sikra framleis norsk eigarskap er viktig, sa minister Mæland, og lova å følgja opp sitt ansvar som statsråd. Ho kom likevel ikkje med nokon gullkanta lovnader om fordelaktige endringar på denne ordninga i møte med leiinga og eigarane av det store, lokale offshorereiarlaget.



- I år er det valår, og det gjer det vanskeleg å få gjennomført politikk, sa statsråden.