Ministervitjing i februar

Reiar Kjetil Tufteland i Napier AS orienterte måndag kommunestyret om behovet for ny fiskerihamn i Hovlandshagen. Det vart mellom anna fortalt at fiskeriminister Per Sandberg kjem til Bømlo i februar.

Tufteland er med i arbeidsgruppa som jobbar for å realisere den nye fiskerihamna. Han sa at kaitilhøva i dag skaper frustrasjon. Fiskefartøy blir stadig større. Dette set krav til større og meir moderne kaianlegg. Tufteland tykte det var gledeleg at mange unge ønskjer å satse på fiskeri i dag. Då er gode kaitilhøve ein vesentleg føresetnad.

Tufteland fortalde at fiskefartøy berre blir større og større. Det er rett og slett for få kaimeter tilgjengeleg i dag. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Landstraum

I tillegg til sjølve kaitilhøva, og god molo, er det viktig med god tilgang på landstraum. Tufteland sa at det er eit spennande prosjekt på gang her. Det blir ein heilt ny kvardag for fiskarane når kai, molo, veg, landstraum, og god vasstilførsle er på plass. I ei tid med stadig større skip er det ikkje minst viktig å ha ei hamn der innseglinga har god nok djupne. Ei fiskerihamn er på alle måtar godt tilpassa skipa som skal leggja til kai her. Hamna vil vera til for fiskeflåten, men kan også skape positive ringverknader, til dømes for oppdrettsnæringa. Det som manglar i Hovlandshagen er ein isoporkassefabrikk, meinte Tufteland.

Midt i leio

Sammy Olsen (Sp) fekk ordet då orienteringa var ferdig. Han sa at det ikkje var vanskeleg å møta velvilje for dette prosjektet i kommunestyret. Her må Staten inn i biletet, poengterte han,

- Bømlo ligg veldig strategisk til midt i leio, veldig nært Nordsjøen. Me kan ikkje ta imot fiskeflåten på ein god måte i dag. No er det komitéen me må jobba opp mot. Det at me får betre vegar opnar også nye mogelegheiter, sa Olsen.

Har vatn

I førre kommunestyremøte vart vassforsyninga i Hovlandshagen tema. Det skal lagast ny vassforsyning hit, men endring av hovudplanen for vatn og avlaup gjer at dette prosjektet truleg blir utsett. Ordførar Odd Harald Hovland streka etter orienteringa under at vassforsyninga er god nok etter dagens behov i Hovlandshagen. På sikt kan det likevel bli trong for betre vasstilførsle.

- Eg er trygg på at me skal finne ei god løysing når det blir trong for meir vatn, sa Hovland til kommunestyret.

Statsrådsvitjing

Ordføraren synte også til at det i stortingskomitéen alt er merksemd rundt planane om fiskerihamn på Bømlo. Dette var han glad for. Han la til at det er samtalar med stortingspolitikarar og departement om fiskerihamnplanane.

- Me har vitja hordalandsbenken på Stortinget og arbeidar opp mot sentrale politikarar. Samferdsleministeren, næringsministeren og fiskeriministeren er aktuelle å snakke med, sa han. Det vart samstundes opplyst at fiskeriministeren er venta på vitjing 21. februar neste år. Han skal då vitje Bremnes Seashore og Hovlandshagen.

Nytt byggjesteg?

Anri Håvard Hebib (H) synte til at verda treng mat og at satsing på fisk er ein del av det grøne skiftet. Han peika også på det som vart sagt om større skip. Er det lagt opp til at den planlagde fiskerihamna kan utvidast med eit byggjesteg to, spurde han. Tufteland svarte at det var det ikkje. Det var likevel ingenting i vegen for at moloen kan forlengjast ein gong i framtida. Det var likevel ingen planar om det i dag.

Trygve Søvold (FrP) spurde på sin side kven som blir ståande som eigar av fiskarhamna når denne står ferdig. Ordførar Hovland svarte at Staten står for bygging av moloen, medan private eigarar står for resten, eventuelt i samarbeid med kommunen.

Viktig for Bømlo

- For oss er det viktig at konsesjonane blir verande i kommunen. Det er store verdiar det er snakk om. I tillegg til å snakke med politikarar og departement jobbar me med å få støtteuttaler. Maritimt Forum har mellom anna gitt ei positiv uttale, sa Hovland, og la til:

- Eg har fått e-post frå Karmøy-ordføraren som støttar oss 100 prosent. Dei ser ingen konkurranse i ei fiskerihamn i Bømlo, og meiner dette vil vera ein styrke for miljøet i heile regionen.

Olsen (Sp) sa avslutningsvis til dei andre folkevalde at det nærmar seg stortingsval. No hadde dei ein gyllen sjanse til å påverke stortingspolitikarar i eige parti når dei legg ut på reise landet rundt.