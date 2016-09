Møteflytting i kontrollutvalet

Anri Håvard Hebib (H) sa i formannskapet nyleg at Høgre vil be kontrollutvalet sjå nærmare på utsettinga av eit utvalsmøte.

I morgon, torsdag, er det klart for det første møtet i utval for helse og omsorg etter sommarferien. Møtet skulle eigentleg ha vore ei veke tidlegare, men møtet vart utsett. Denne utsetjinga reagerer altså Høgre på.

Problem for Høgre

Hebib sa i formannskapet at han meinte flyttinga av møtet var kritikkverdig. Her hadde utvalsleiar Hans Otto Robberstad (Ap) vald å utsetja eit møte avdi han var på reise utanlands, utan at utsettinga var handsama av utvalet sjølv eller kommunestyret. Dermed mister Høgre sin representant Ståle Vorland høve til å møte i utvalet. Han hadde høve til å møte i førre veke, men ikkje denne veka.

- Lovstridig?

- Utvala har å halde møteplanen som er vedteken av kommunestyret, meinte Hebib.

- Me ber kontrollutvalet sjå på denne saka og vurdere om her har skjedd eit brot på kommunelova, sa Hebib.

Kontrollutvalet hadde møte i går, tysdag, men denne saka stod ikkje på sakskartet som eiga sak. Neste møte i kontrollutvalet er 24. november.

Utvalsleiar Robberstad kommenterer saka på telefon frå Polen.

- Det vart nokre kollisjonar i høve denne møtedatoen, og sjølv er eg på reise med veteranklubben til Wärtsilä i Polen.

- Dei eg drøfta dette med meinte det ikkje var problematisk å flytte møtet ei veke. Hadde eg fått melding om det kunne eg ha sagt nei til å reise. Men å flytte eit møte er ikkje uvanleg, seier Robberstad.