Motocrossarane med tredjeplassar på Bybergsanden

Motocrossutøvarane frå Bømlo bit godt frå seg i konkurranse. Nyleg vart det to tredjeplassar på stemnet på Bybergsanden i Rogaland.

- Det gjekk ganske godt eigentleg, er dommen frå Kjetil Bø, som følgjer sonen Wilhelm Hoyvik Bø tett under konkurransane.

13-åringen fekk tredjeplass i klassen MX85 for 13-15-åringar under stemnet, som er del av Vestlandsmeisterskapen i motocross.

- Det er me nøgde med. Han fekk trøbbel med løpssykkelen på trening, og måtte difor køyra reservesykkel i konkurranse, seier Kjetil Bø.

Wilhelm Bø låg på andreplass i Vestlandsmeisterskapen i sin klasse etter denne konkurransen.

- Det har vore ein tøff sesong i år, med mange uhell. Me ser fram til finalen i Vestlandsmeisterskapen som vert avslutta med stemne på heimebane i slutten av september. Med to løp øydelagt av fall og punktering, og no løpssykkelen øydelagt, klarer han nok ikkje samanlagtsigeren i år, seier faren.

Tredjeplass nummer to for bømlingane som var med på Bybergsanden, sikra Jørgen Grønås. Foto: Kjetil Bø

Topp tre i breidde 2

Også Jørgen Grønås, som deltek i vaksenklasse 35-45 år i breidde 2, oppnådde plassering høgt oppe på resultatlistene. Han vart nummer tre i tevlinga.

- Han ligg som nummer fem i samandraget sjølv om han manglar eit løp i forhold til sine konkurrentar. Me har stor tru på at Jørgen klarer ein 3.plass i Vestlandsmeisterskapet totalt, seier Karl Olav Undheim, leiar av Bømlo Motorsportsklubb til Bømlo-nytt.

Adam Økland på si side oppnådde 7.plass i MX 125. Han låg an til ein fin plassering på resultatlista då han deltok i klasse MX ungdom. Der tok han ein kanonstart og kom ut av første sving som nummer tre i feltet. Denne plassen haldt han i to rundar før han krasja så pass at han valde å bryta, opplyser Undheim.

Fleire andre utøvarar var også i sving sist helg. Tobias Grønås og Ole Undheim køyrde løp i MX85-klasse for aldersgruppa 10-12 år medan Åse og Mira Grønås deltok på MX50 for aldersgruppa 5-8 år. Dei yngste klassane er oppvisningsklassar og deltakarane blir dermed ikkje rangert etter plassering der.

- Fantastisk køyring av alle våre som var med i oppvisingsklassane. Bybergsanden er den mest spesielle banen av dei fem der det blir køyrd rundar i Vestlandsmeisterskapen. Halve banen har sandstrandsdekke. Denne sanden krev ein annan teknikke enn vanleg. Det gjer at du ser stor skilnad på dei som har køyrd der før og dei som prøver dette for første gong. Alle fire me hadde i oppvisingsklassane klarte seg svært bra trass lite trening på sandbanar, rosar Undheim.

Satsar på rekruttering

Onsdag kveld skulle det for øvrig vore trening på bana på Våge, men motocrossklubben valde å avlysa treninga grunna det sterke regnvêret som gav dårlege baneforhold.

Bø fortel at Bømlo Motorsportklubb no legg ned ein ekstra innsats for å betra rekrutteringa til klubben.

- Me køyrte treningar laurdag og sundag sist helga på Våge, og i den samanhengen så gjorde me litt ekstra ut av det denne gongen. Klubben stilte med rekrutteringsstand ved HSD-senteret på laurdag. Dei som kom innom oss kan då kunne komma og prøva seg på bana på Våge på sundagen, fortalde Bø.

- No gler me oss stort til å arragera siste runde i Vestlandsmeisterskapen her på Bømlo den 24. og 25.september, seier ein spent Undheim.