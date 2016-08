Møtte fylkesordføraren til skulemøte

I dag er politikarar, næringslivsrepresentantar og rektorar frå heile fylket samla i Bergen. Det gjeld den etter kvart så vidgjetne skulebruksplanen.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) har invitert til dialogmøte om den nye og dels svært omstridde skulebruksplanen. Fylkespolitikarar, kommunepolitikarar, rektorar og næringsdrivande frå heile fylket vart inviterte.

Stort frammøte

Frå Anne Beth Njærheim (V), som også er deltakar på møtet, har me fått melding om at det til no har vore to flotte innlegg frå bømlo-representantane.

Begge handla sjølvsagt om ein vidaregåande skule her på øya. Særleg stoda kring Rubbestadnes vidaregåande (RVG). Kjetil Aga Gjøsæter som her representerer Bømlo næringsråd og ordførar Odd Harald Hovland, snakka om det dei kalla Bømlomodellen. Der samarbeidet mellom RVG og næringslivet skriv seg tilbake til 1950-talet. Modellen har synt seg svært tenleg og berekraftig. At skulen vart kåra til den beste i landet utan noko form konkurranse er kanskje eit resultat av nett denne modellen. Begge partane understrekar at dei vil vidareutvikla modellen og gjera skulen, om mogeleg, enda betre. I innlegga framheva dei også kvalitetane ved skulen. RVG har høg gjennomføringsgrad og høg kvalitet på utdanninga. Bømlarepresentantane snakka også om skulen på Bømlo, same kor han vert lokalisert, skal by på eit godt omland for regionssenteret på Stord.

Tretti personar har så langt hatt innlegg. Elles har både representantar frå næringsrådet og rektorane frå skulane våre fått snakka med sentrale fylkespolitikarar frå fleire av partia. Her har dei nytta høve til å leggja fram gode argument for sine syn på den nye skulebruksplanen, fortel Njærheim til Bømlo-nytt som kjem tilbake med meir frå dialogmøtet i papiravisa.