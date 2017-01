M/S «Sunnhordland» kom heim

Eit bilete som like gjerne kunne ha vore frå ei svunnen tid, men som vart foreviga av underteikna laurdag 5. november i år.

Hardanger Sunnhordlandske godt representert på Vikjo. «MS Sunnhordland» er henta heim etter 43 år i «utlendighet» frå Finland av Fylkesnes & Co. Ho har vore i dokk i Estland og fått ein real oppshining, og har mellom anna vorte tilbakeført i HSD drakt. Moglegheiten er også til stades for at Bømlabussen R-905 frå H.S.D. Bilane korresponderte denne dagen. Rutebåten skulle nok ha lagt ved kai lengre inne på Leirvik, men sett bort frå dette kunne det like gjerne ha våre eit motiv frå tidleg sytti-tal. «MS Sunnhordland» vart seld til Finland i 1973, og Scaniabussen R-905 var ny i mars 1971. Det er nok mang ein bømling som «håtta» begge to. Tekst og foto frå Petter Tysnes