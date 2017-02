Næringsminister Mæland vitja Servogear

Administrerande direktør Torleif Stokke i Servogear ønskte næringsminister Monica Mæland velkomen til Brubakken på tysdag.

Stokke fortalde statsråden om høgeffektive vridbare propellar som verksemda produserer for hurtiggåande fartøy.

Saman med styreleiar Rolv Haldorsen og produksjonssjef Lars Egil Vik synte han mellom anna til at verksemda har produsert vridbare propellar til verdas raskaste supplyskip.

Næringsministeren blir ønskt velkomen til Brubakken av administrerande direktør Torleif Stokke i Servogear. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Større skip

Direktøren synte til at deira system ikkje berre blir nytta på snøggbåtar i passasjertrafikk og på yachtar. Det vart synt til både serviceskip til offshore vindparkar og kystvaktskip som døme.

Servogear såg seg om etter nye marknader, også gjerne større skip enn dei selskapet har levert propellar og gir til fram til no. Stokke synte også til at deira system er svært energieffektive, og dermed sparer miljøet for utslepp.

- Difor har me noko i det grøne skiftet å gjera.

Forsking og utvikling

Sidan fekk statsråden vite at Servogear satsar tungt på forsking og utvikling (FOU). Tiltakspakkar retta mot FOU og samarbeid med til dømes Innovasjon Norge vart nemnt som viktig. Her roste Haldorsen den sitjande regjeringa for deira satsing.

Mæland ville vite om oljekrisa hadde råka Servogear. Stokke svarte at tre kontraktar vart kansellerte og verksemda bemanna ned med 25 prosent. Samstundes byrja verksemda satse enda meir på FOU, sal og nye marknader.

UWS

Stokke fortalde også om samarbeidet i Maritime Cleantech med utvikling av Urban Water Shuttle, eller bybanen på sjøen som det populært er blitt kalla. Det nye snøggbåtkonseptet, der skipet er bygd i aluminium og går på batteri, har god framdrift. Direktøren fortalde at ein prototype kan vera klar om to til tre år.

Styreleiar Haldorsen sa til Mæland at gode støtteordningar, ikkje berre til FOU, men også til reiarlag som satsar på grøn teknologi, er viktig.

Ho fekk også vite at det kan gjerast noko for å lette eksporten av denne type produkt, som i dag kan bli ståande fast i tollen.

Takka for orienteringa

Næringsministeren takka for orienteringa, og sa at den maritime næringa er utruleg viktig for Noreg. Ho la til at det var interessant å høyre om korleis Servogear hadde omstilt seg, og sa seg samd i at selskapet er med på det grøne skiftet.