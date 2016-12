Nesse Gardslag vart overraska med 50.000 kroner

Nesse Gardslag ved Simon Nesse Økland er ein av organisasjonene som kan gle seg over å få støtte frå Gjensidigestiftelsen like før jul. Dermed kan Nesse Gardslag no realisere «Nese-løypa med gapahuk»-prosjektet sitt på Meling.

Tiltaket bidrar til auka aktivitet i form av betre tilgjenge for alle, seier Jørn Gunnar Furdal Hanseni Gjensidigestiftelsen. Prosjektet er tildelt i alt 50.000 kroner.



Summen gjev eit godt bidrag til å få realisert prosjektet.



- Det er nettopp slike prosjekt me leitar etter, og eg håpar at dette kan vere til inspirasjon for andre, seier Jørn Gunnar Furdal Hansen.



- I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millionar kroner til prosjekt rundt om i Norge. I Hordaland har 53 prosjekt fått støtte med til saman litt over 10 millionar kroner, fortel Jørn Gunnar Furdal Hansen, tillitsvald i Hordaland.



Gåva til Nese-løypa vart gjort kjend som ei overrasking på grautfesten i gardslaget i går kveld.



Litt av ei julegåve, altså!