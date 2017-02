No byrjar vegarbeidet mot Løvegapet

Siste rest av ny fylkesveg mellom Grutle og Langevåg skal snart komma på plass. Måndag startar anleggsarbeidet ved Vika.

- På måndag startar me anleggsarbeidet på den nye vegen, seier anleggsleiar Kenneth Rott hos entreprenør Bertelsen & Garpestad AS, firmaet som vann anbodet på bømlapakkeprosjektet Tjong-krysset-Løvegapet forbi Vika langs fv 541 mot Langevåg. Den 1. desember skal den nye vegen vera ferdig etter kontrakten som er skrive under med Statens vegvesen.

- Det første som vert gjort, er skogsarbeid. Det skal fellast skog attmed Loddemyra. Der skal me ha masseknusing for vegprosjektet, før me konsentrerer innsatsen vår på motsett side av skytebanen på Vika. På onsdag kjem dei første boreriggane inn til området. Me byrjar å sprengja langs traséen om halvanna vekes tid, seier Rott.

Skogsarbeid innleiar anleggsarbeidet på vegprosjektet. Foto: Nils-Tore Sele

Må grava djupt

Dermed byrjar anleggsarbeidet så om lag midt i traséen, og ein skal arbeida seg utover mot kvar ende av prosjektet etter kvart som det skrir fram.

Bertelsen & Garpestad AS vann også arbeidet om å byggja ny fv 541 mellom Grutle og Tjong-krysset som vart teken i bruk på vårparten i fjor. Det nye vegprosjektet er halvparten så stort som det første dei hadde langs fylkesvegen sørover på Bømlo.

- Me byggjer bortimot to kilometer med ny veg. Om lag ein kilometer av vegen, i kvar ende, er me inne på den eksisterande vegtraséen. Då må me skifta ut dei gamle vegmassane, og særleg i nord, i området ved gravplassen på Vika, må det gravast djupt når ny vegmasse kjem på plass. Det gjer det utfordrande med trafikkutviklinga. Me kjem difor til å gå i dialog med vegvesenet om ein del av dette arbeidet kan gjerast på nattestid. Det for å unngå periodar lengre periodar på dagtid der me må stengja vegen for trafikk for å få jobben gjort, seier Rott.

Slik vil vegen gå forbi Vika, vegen vil i framtida gå søraust for den vesle bygda. Ill: Statens vegvesen/Bømlopakken

Travel vår og haust

Anleggsleiaren fortel at det på det meste vil vera 15-20 mann i sving med arbeid på vegutbygginga.

- Dei første maskinane som kjem i arbeidet, leiger me inn frå den lokale entreprenøren Landmark. Etter kvart får me på plass eige utstyr og maskineri, men det er klart at me leiger inn tenester frå lokale entreprenørar både på gravemaskinar og lastebilar, seier han, og fortel at dei leiger inn folk til bôring- og sprengingsarbeidet framover rett og slett av di eigne folk er opptekne på eit stort anleggsprosjekt i Kongsberg-området.

- Når vil det vera mest trykk på anleggsarbeidet i dette prosjektet?

- Her vert det travlast i perioden april, mai og juni, så kjem fellesferien før ein ny periode med høg aktivitet på prosjektetet i både august og september, opplyser Rott.

Fakta om prosjektet

Løvegapet-Tjong er eit bømlapakkeprosjekt med ei lengd på 1.800 meter. Vegen skal ha ei breidde på totalt 7,5 meter, vegskuldrar medrekna. Over 200 meter av strekninga, forbi Vika, vert det også laga gang- og sykkelveg. 300 meter av den noverande vegen vert også utbetra i samband med anleggsarbeidet som skal gå føre seg.

Det høyrer også med at det langs vegprosjektet skal leggjast ned 700 meter kabel for veglys, medan Finnås kraftlag nyttar sjansen og legg ned kablar for straum og breiband på totalt ei lengde på 2400 meter.

Bertelsen & Garpestad AS vann anbodet på prosjektet med eit pristilbod på nær 42 millionar kroner.