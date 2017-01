Norsk film har danka ut Hollywood

2016 blir det beste kinoåret noko sinne i Bømlo. Gode norske filmar er hovudårsaka til at bømlingane har benkja seg i Bømlo kulturhus.

Dei tilsette i kulturhuset har følgt besøkstala på kinoen med spenning dei siste vekene. Onsdag var det endeleg klart. Den nesten ti år gamle publikumsrekorden blir slått i år.

Animasjonsfilmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen» er eitt døme på norske filmar som har gjort suksess på kino i år. Over 120.000 personar har sett filmen på landsbasis sidan premiera 25. desember.

Solid rekord

Den førre rekorden skriv seg tilbake til då kinoen i Bømlo kulturhus var ny. 23.736 personar fann vegen til storsalen og kinosalen i kulturhuset i løpet av 2007.

Til og med onsdag denne veka var det registrert 23.857 selde kinobillettar i 2016. Då var det framleis to kinodagar att i år. På plakaten stod «Snekker Andersen og Julenissen», «Dyrene i Hakkebakkeskogen», «Hundreogettåringen», «Rouge One: A Star Wars Story», «Passengers» og «Why Him?».

Dermed ligg det an til at rekorden frå 2007 blir slått med god margin.

Populær lokal film

Torsdag vart det også sett opp ei siste vising av den lokale filmen «Melkevik gard på Bømlo - Frå kommunesenter til turistmagnet». Denne filmen har vore svært populær, og alt før ekstravisninga var det klart at filmen hamnar på topp fem mellom dei mest sette filmane i kulturhuset i 2016. Filmen var den fjerde mest sette i året me no er på veg ut av.

«Snekker Andersen» på topp

Av dei fem mest sette filmane i år er fire norske. Kinosjef Hanne Jacobsen tykkjer det er ekstra kjekt at dei norske filmane gjer det så bra. At filmen med flest vitjande skulle bli «Snekker Andersen og Julenissen» kom likevel overraskande. Filmen har blitt vist i kulturhuset i heile desember. På andreplass finn me den siste «Istid»-filmen som vart mykje sett i sommar. «Kongens nei» hamna på tredjeplass, medan «Børning 2» kom på femteplass.

- Det blir laga mykje god norsk film som treff publikum. Eg er i kontakt med dei norske produsentane, og kjenner difor ein ekstra nærleik og eigartilhøve til dei norske filmane. Norsk film har danka ut Hollywood, seier kinosjef Hanne Jacobsen med eit stort smil.

Fjerde best i Noreg

Ein film som er svært populær i augneblinken er «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Den norske animasjonsfilmen hadde førpremiere i kulturhuset laurdag før jul.

- Då hadde me det fjerde beste besøket i landet på første visningsdag. Det var spesielt. Me er ein liten kino. Det er ikkje ofte me kjem høgt opp på den lista.

Norsk gullalder

Også på landsbasis har det vore eit rekordår for kinoane. Faktisk har ein ikkje opplevd maken til besøkstal sidan 2003. For norsk film har det vore eit fantastisk år. Det er over 40 år sidan sist norske kinofilmar opplevde ein slik suksess. På landsbasis har dei norske kinofilmane hatt over tre millionar vitjande i år. Dagens Næringsliv skriv at me må tilbake til året Flåklypa Grand Prix kom ut, i 1975, for å finne tilsvarande tal. Ser me Noreg under eitt var «Kongens nei» den mest sette filmen med over 700.000 vitjande i 2016.

Kino held koken

Jacobsen meiner rekordane er eit tydeleg signal på at kinoen held stand som filmformidlar. Film er best på kino. Det er noko ekstra med å gå saman med vener og familie på kino. Eit stadig større utval av strøymetenester og filmkanalar har ikkje gjort at fleire vel å sitja heime framfor å gå til kinosalen. Kan hende har det snarare auka interessa for film på kino?

- Ei årsak til at me har sett ny rekord i år kan vera at me har hatt fleire filmar som har trekt personar til kinosalen som ikkje går på kino til vanleg. «Kongens nei» er eitt døme på ein film der me har hatt vitjande i alle aldrar, frå dei minste som fekk lov til å sjå filmen til dei eldre. Slik er det også med filmar som «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Snekker Andersen».