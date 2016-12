Helge Gjøsæter (53) blir ny administrerande direktør ved Apply Leirvik AS på Stord.

Gjøsæter tek over stafettpinnen 1. januar 2017 etter Lars Solberg, som har leia verksemda sidan 2011.

- Helge Gjøsæter har tidlegare arbeidd 3 år som leiar for Engineering & Innkjøp for Apply Leirvik og har deretter vore styremedlem i verksemda. Den nære kjennskapen til Apply Leirvik og marknaden, i tillegg til sin sterke industribakgrunn, gjer at han har mykje å bidra med til den vidare strategiske utviklinga av Apply Leirvik, seier styreleiar Morten Ruud.

Johan Sverdrup

Apply Leirvik er ein leiande leverandør av bustadkvarter, helikopterdekk og aluminiumsprodukt til den internasjonale olje- og gassmarknaden. Selskapet har 320 tilsette med hovudkontor og verft i Aslaksvik på Stord. Her byggjast for tida bustadkvarteret til Johan Sverdrup, som omfattar eit nytt 7 etasjes bustadkvarter på 14.500 kvadratmeter, 560 senger, rekreasjonsområde, helikopterdekk og - hangar. Bustadkvarteret skal stå ferdig andre kvartal 2018.