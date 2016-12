Ny bølgjevarsling

Kystverket og BarentsWatch har utvikla ein ny bølgjevarslingsteneste for Vestlandet.

Dette melder Kystverket på nettsidene sine. Det er som kjent meld mykje vind på Vestlandet i julehelga, og bølgjevarselet tilseier opp mot 20 meter høge bølgjer mellom Utvær og Stad. Bølgjevarselet for Hiskjo-V synte torsdag morgon ei maksimal bølgjehøgde på 10,2 meter.

Skjermdump frå nettsida til BarentsWatch.



Utvidar varselet

BarentsWatch og Kystverket har hatt bølgjevarsel også tidlegare, men torsdag vart dekningsområdet utvida til å gjelda ytre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane. Ved å gå inn på bølgjevarselet på www.barentswatch.no kan ein zoome seg inn på område der ein ønskjer bølgjevarsel. Eventuelt kan ein velje ei lenkje som leier direkte til eit område eller ein farled. Sjølve varslingsmodellane blir utvikla og drifta av Uni Research Plytec AS for Kystverket, medan BarentsWatch står for varsla på nett. Meir informasjon er å finne på denne linken.