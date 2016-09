Ny forskarspire dukkar fram

Linn Merethe Brekke Olsen er masterstudent ved senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen, men drøymer om doktorgrad og jobb som forskar i framtida.

Bømlajenta er født i 1990, men har allereie planane klar, ho er midt i innspurten av masteroppgåva, som er den siste oppgåva ein leverer inn etter fem år på skulebenken.

Dette fotoet viser kva som skjer når sjøvatn trengjer ned i havbotnen og startar ein kjemisk prosess der mineral blir skild ut og dannar «skorsteinar».

Kva er geobiologi?

Geobiologi er avansert og Universitetet i Bergen skriv på heimesida deira at Senter for geobiologi er organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, som eit samarbeid mellom Institutt for geovitenskap og Institutt for biologi. Senteret har som mål å generera ny kunnskap omkring vulkanske og hydrotermale prosessar i djuphavet, liv i ekstreme miljø, jordas tidlege utvikling og livets opphav.

Får ikkje nok

Linn Merethe Brekke Olsen er berre få steg ifrå å ha fullført utdanningsløpet ved UIB, men ho ser ikkje for seg at ho skal gje seg med studiar. Ho ønskjer nemleg å søkja om opptak til doktorgrad, som inneber fire nye år, og totalt blir det ni år med utdanning.

- Eg skal levera inn masteroppgåva mi i november, og er ferdig til jul, men eg har veldig lyst å ta doktorgrad, slik at eg kan forska på ulike problemstillingar innan geobiologi, seier Linn Merethe Brekke Olsen.

Ikkje for alle

Ho fortel vidare kva oppgåva hennar går ut på.

- Masteroppgåva mi går innanfor greina geobiologi og geokjemi. Dette er to felt som kan knytast saman. Undervegs har eg prøvd å finna ut kva mikroorganismar eg har i kvernene mine. Biologi og kjemi heng nøye saman, og ved å finna ut litt av kva «levande» eg har, kan eg trekkja linjer til geologien.

Gulrot og potet

- Oppgåva mi heiter: «Forvitring av hydrotermale sulfid-avsetninger». Omset ein dette, så blir det ei oppløysing av ein spesifikk type mineral som kallast sylfider. Ved å finna ut litt om kva mikroorganismar eg har, kan eg sjå om dei bidrar til å løysa opp minerala eg har i dei kvernene eg skal samanlikna. Og ved å finna ut kva mikroorganismar eg har veit eg og meir om kva mineral eg har, ettersom mikroorganismene har ulike krav, slik som oss. Nokre vil ha gulrot, og andre vil ha potet, fortel den ivrige studenten.

Ho har valde å gå litt andre vegar enn dei fleste geologar.

- Mange som går geologi har eit ønske om å satsa på oljenær-inga, men eg visste tidleg at det ikkje passa for meg og ville søkja nye vegar, fortel Linn Merethe Brekke Olsen.

Banebrytande sommarjobb

- Eg ville utfordra meg sjølv, og søkte på sommarjobb i Norges Geotekniske Institutt, seier ho.

Resultatet blei deltaking og bidrag til banebrytande forsking på mikroplast. Norges Geotekniske Institutt utviklar samfunnsnyttige løysningar og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deira påverknad på miljøet, konstruk- sjonar og anlegg.

- Eg har lært mykje og eg har fått delta i nyutvikling innan eit område som for meg er veldig meiningsfylt og viktig. Eg kjem frå nær havgapet på Bømlo, og kan ikkje unngå å registera kor mykje og kor mange stadar me ser plastforsøpling. Både store flak og mikroplast. Plasten brytast ned i mindre partiklar over tid, men den blir liksom aldri vekke, og me veit jo ikkje kva for ein effekt den har i vårt økologiske system, seier ho.

God erfaring

I løpet av sommarjobben har Linn Merethe Brekke Olsen lært å bli trygg med laboratoriearbeid, vore i felt og tatt med prøver tilbake til labora-toriet, og har dermed sitt og deltatt i heile arbeidsprosessen; frå felt, lab og til rapportering. Sommarjobben gav meirsmak.

- Det var så fint å jobba der. Eg opplevde at mitt arbeid og bidrag gjennom sommaren ikkje berre var læring og erfar-ing for meg, men at eg også har fått bidratt med reelt og nyttig forsking for prosjektet, og det kjennest godt, forklarer Linn.

- Livet på universitetet er altoppslukande det tar nesten all tida eg har, seier Linn Merethe Brekke Olsen. i tillegg jobbar ho som undervisningsassistent på Universitet.

- Eg er heldig som har ein familie som støttar meg i det eg gjer, og forstår at eg ikkje har så mykje tid til overs etter studiar, Seier Linn Merethe Brekke Olsen. I tillegg fortel ho om godt samhald og miljø i studentgruppa.

- Eg kosar meg i studiekvardagen, og det gjer nok at det er lettare å bruka så mykje tid på studiet, seier den unge forskaren.

Må jobba hardt

Det er som i mange andre yrke for tida vanskeleg å få jobb etter studiar, men Linn Merethe Brekke Olsen satsar på at hard jobbing og stå på-vilje, skal gjera at ho har det vesle ekstra som fører til jobb som forskar.

- Det er nedgangstider, men eg satsar på at intensiv og hardt arbeid skal føra til at eg får jobba med tidsrelevant forsking som er aktuell i kvardagen når eg er ferdig, avsluttar Linn Merethe Brekke Olsen.