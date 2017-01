Ny motivasjon for spelarane på A-laget i Rubben

Etter ein tung sesong i fjor, som bar preg av få spelarar, dårleg struktur og lang reiseveg til kvar bortekamp, var det mykje usikkerheit rundt 2017-sesongen fro Rubbestadnes IL.

Stine R. Rørvik

- I år skal me spela kampar i Rogaland, i staden for Hordaland. Det gjer at det er mykje kortare reiseveg til bortekampane. Det gav mykje motivasjon til spelarane, seier Thomas Steensohn, som er trenar for A-laget.

Fortset

Det var òg lenge usikkert om han sjølv fortsette som trenar. Han sa til Bømlo-nytt etter sesongen i 2016 at han eigentleg hadde sagt at han ville gje seg som trenar.

- Nei, no fortset eg, seier han og ler.

Haustsesongen i fjor var det stort mannefall til trening og kampar.

- Me var kanskje berre ein seks, sju personar på trening, og då er det vanskeleg å bli god, seier trenaren.

Noko av årsaka til at det var lite folk var at dei fleste spelarane hadde reisejobb og var mykje vekke.

Starta friskt

Dei starta opp att med trening for to veker sidan, men har berre fått to fotballøkter. Det var for dårleg vêr til trening på fotballbanane den eine veka.

- Me er nett starta, men me er vel rundt ein tjue personar som no har vore med.

Det er kome nokre nye spelarar, ingen har skrive kontrakt enno, men eg reknar med dei er med, seier Steensohn.

Han ser lyst på årets sesong.

- Me har gått hardt ut før med høge målsetjingar. Det gjer me ikkje i år. Men me ynskjer å hamna eit godt stykke frå botn av tabellen, seier Steensohn.

A-laget spelar no i 6.divisjon, men har lyst å rykkje opp i løpet av nokre år.

Treningskamp

Torsdag var det duka for årets første treningskamp. Rubben møtte Solid på heimebane.

Solid har nyleg rykt ned frå 4. divsjon etter at den vart halvert.

- Me merkar at dei hadde tempoet til 4. divisjon inne, seier Steensohn.

Kampen enda med tap 3-6, men det var ein mykje jamnare kamp enn det sluttresultatet tilseier.

Starta med straffe

Solid tok tidleg leiinga etter ein straffe i sjuande minutt. Det var uklart kvifor det vart dømt straffe, men dommaren hadde bestemt seg.

Solid skåra og sikra 1-0-leiing. Det tok ikkje lang tid før heimelaget svarte og Johannes Vold sørgde for 1-1 etter tretti minuttar spelt. Ikkje lenge etter fekk Rubb-herrane eit mål til og det stod 2-1 til pause. Målet var skåra av Jørgen Teige.

Sløste ikkje med sjansane

Solid var effektive og skåra nesten på alle mulegheiter dei hadde. Dei utlikna til 2-2 etter åtte minuttar spelt i andre omgang.

- Solid var eit ballsikkert lag. Dei skapte ikkje så mykje, men når dei gjorde det, lukkast dei, seier Thomas Steensohn.

Rubbarane spelte seg til fleire sjansar aleine med keeper, men bomma på mål.

3-3

Det stod 3-3 etter 34 minuttar spelt. Men etter ein hands utanfor sekstenmeteren av målvakt Mats Ellingsen, vart han straffa med direkte raudt kort.

Begge laga ville fortsetje med elleve mann på banen sidan det var ein treningskamp, men igjen hadde dommaren bestemt seg. Solid viste likevel fair play, og spelte med 10 mann resten av kampen.

- Me enda opp med ein utespelar i mål, og då vart det ikkje så enkelt, seier trenaren.

Solid skåra tre kjappe, og vann tilslutt 3-6.

- Me startar litt slik som me slutta i fjor. Me har mange gode sjansar, men klarar ikkje utnytte oss av dei. Me slepper óg inn for mange mål. Men det er veldig tidleg i sesongen, og me har god tid til å bli betre, avsluttar han.