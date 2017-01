Ny, stor høgskule på Vestlandet er opna

Den nye høgskulekvardagen på Vestlandet er klar.

Tysdag opna statsminister Erna Solberg den nye Høgskulen på Vestlandet. Opninga skjedde på virtuelt vis, og sjølv om statsministeren var fysisk til stades i Sogndal, fekk alle til stades på dei andre opningsshowa i Bergen, Haugesund i tillegg til Stord og Førde dette med seg digitalt, via storskjerm.

Høgskulen på Vestlandet er sett saman av dei tre utdanningsinstitusjonane Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskulen Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskulen i Bergen (HiB). Det er fem campus på den nye høgskulen, i Bergen, på Stord, i Sogndal, i Førde og i Haugesund.

Laura Søvold (21) frå Bømlo, student ved lærarutdanninga på Stord, sa til avisa Sunnhordland i ein artikkel om opninga av den nye høgskulen at ho ikkje fryktar at utdanninga på Stord vil bli gløymt på grunn av fusjonen.

- Nei, tvert om. Ein har jo uttrykt ambisjonar om å vera lokale. Eg trur at utdanningsnivået lokalt vil bli høgare no når me har gått inn i fusjonen, sa ho til avisa.