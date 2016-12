Gøril Våland (46) er utnemnt til ny visepolitimeister i Sør-Vest politidistrikt.

Dette går fram av ei pressemelding frå politidistriktet. Våland kjem frå jobben som visepolitimeister i tidlegare Rogaland politidistrikt. 46-åringen har tidlegare vore seksjonsleiar i felles påtaleeining og politiadvokat. Arbeidsstaden hennar vil vera politihuset i Stavanger.

Betre kjent i nord

Våland seier i pressemeldinga at ho ser fram til å bli enda betre kjent med den delen av politidistriktet som ligg nord for Boknafjorden.

- Eg tykkjer me alt er godt i gang med å byggje ein felles kultur, men dette arbeidet blir naturlegvis svært viktig i tida framover, seier ho.

Glad for tilliten

Våland seier elles i pressemeldinga at ho er takksam for å ha fått stillinga.

- Eg ser særskilt fram til å bidra vidare i det viktige arbeidet med nærpolitireforma. Me er inne i ei svært spennande tid med å forme Sør-Vest politidistrikt, og eg har stor tru på at dette arbeidet vil komme befolkninga til gode i form av betre førebyggjande arbeid og ein meir effektiv kamp mot kriminalitet.

Nøgd politimeister

Politimeister Hans Vik er på sin side godt nøgd med at Våland er den nye visepolitimeisteren.

- Eg er veldig glad for at Gøril Våland har takka ja til stillinga. Me er midt oppi viktige prosessar knytte til nærpolitireforma, og eg er nøgd med at denne sentrale stillinga no er besett, seier han.