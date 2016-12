Nye VGS-inntaksreglar

Hordaland fylkesting har bestemt at elevar på studiespesialisering skal ha rett til å gå alle tre åra på same skule.

Dette skriv Hordaland fylkeskommune på eigen nettside. I tillegg har fylkestinget avgjort at elevar som får urimeleg lang reise til vidaregåande skule skal få plass på nærskulen sin.

Fekk fleirtal

Fylkestinget var delt i denne saka. Arbeidarpartiet sikra fleirtalet saman med Kristeleg folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet dei grøne. Til saman var dei 34 representantar som røysta for regelendringa. Høgre, Framstegspartiet og Venstre utgjorde mindretalet på 22 som ville halde fram med dagens inntaksreglar.

Kva er urimeleg?

I vedtaket blir det lagt opp til ein reisetidsgaranti for å sikre at ingen elevar får urimeleg lang ufrivillig reisetid. Kva som reknast som «urimeleg» går ikkje fram av vedtaket. Her meiner fleirtalet at det må vera rom for skjønn:

«Det må presiserast i lokal inntaksforskrift at desse elevane skal vurderast skjønnsmessig for inntak på nærskulen», heiter det.

Fylkesrådmannen har fått fullmakt til å endre lokal inntaksforskrift ut frå vedtaket i fylkestinget.

Musikk, dans og drama

Om retten frå VG1 til VG2 skal gjelda for Musikk, Dans og Drama er førebels uvisst. Her skal det gjerast ei eiga vurdering.

I saksutgreiinga stod det å lesa at om lag 2.500 elevar ikkje kom inn på førstevalet sitt i Hordaland hausten 2015. Av dei var det om lag ti prosent som fekk meir enn ein time reiseveg til skulen.