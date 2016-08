Nytt liv i Zahlahuset

Johnry AS er det siste tilskotet til næringslivet i Langevåg.

Fire båtekspertar har etablert seg i Zahlahuset i Langevåg, og blese kjærkomme liv i dette bygget igjen.

Kristian Eidesvik stod for den offisielle opninga av den nye båtverkstaden på måndag.

Opninga vart behørig feira med kaffi og kaker og mange gjester.

Dei fire båtekspertane er John Rydningen, Rune Rydningen, Hans Eidesvik og Dag Jone Tollevik.

Johnry kan tilby alt innan service og vedlikehald på både små og store båtar. Dei kan også tilby vinterlagring av både båtar og bubilar. Lagringsplassen er allereie nesten fullbooka for kommande vinter! Lagringshallen er på om lag 800 kvadrat- meter, og har ein kraftig traverskrane i taket.

Verkstaden er på 250 kvad-ratmeter, og dei har i tillegg god kaiplass.

John Rydningen starta firmaet i 2014, og starta då som reisereparatør med servicebil. Etter kvart vart sonen Rune dregen inn i firmaet.

Hans Eidesvik og Jone Tollevik tok fleire oppdrag for Johnry. Etter kvart fann dei ut at dei jobba godt saman alle fire, og før sommaren vart dei to nye inviterte med inn i firmaet.

Det var i samband med dette at eigedomsselskapet Caiano vart kontakta om mogeleg leige av Zahlahuset.

Kristan Eidesvik og Erik Enersen i Caiano var svært positive til leigeavtale, og har lagt forholda svært godt til rette for nyetableringa.

Verksemda har god tilgang på jobbar, og har kundar frå Haugalandet til Bergen.

Eit populært innslag med nytt liv på kaien!

