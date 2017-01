Også brøytebilen måtte gje tapt

Det var ikkje lett å halda seg på vegen i snøkaoset på Bømlo fredag morgon og føremiddag.

Snøen som kom ned i store mengder på store delar av øya, var av det våte, tunge slaget og skapte utfordringar for avviklinga av trafikken tidleg på fredag.



Mange måtte berre ta tida til hjelp då dei køyrde langs sleipe og tildels ubrøytte vegar. På føret som prega bømlavegane tidleg i dag, vart det utfordrande for nokon kvar. Også for dei som skal rydda vegane for snø.



Denne brøytebilen hamna i grøfta langs fv 541 på veg sørover mot Lykling, like før han kom til Lykling kyrkje. Brøytebilen vil truleg bli ståande ei stund i påvente av bergingsbil som kan få han opp av grøfta.