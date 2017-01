Ønskjer velkommen til nytt legesenter i helsehuset

Tysdag opnar dørene til nye Bremnes legesenter i Bømlo helsehus. Legesenteret blir samlokalisert både med sjukeheimen og fleire andre helse- og omsorgstenester.

Sjukeheimen på Svortland vart som kjent bygd ut. Mange rom i den eldre delen av sjukeheimen vart ståande tomme. Då nytta kommunen sjansen til å byggje om og pusse opp delar av det som no heiter Bømlo helsehus. Prosjektet har kosta 18,4 millionar kroner.

Slik ser eitt av dei nye legekontora ut. I neste veke er ein ny lege på plass i legesenteret.

Under same tak

Fordelen med prosjektet er at kommunen no kan samlokalisere fleire helserelaterte tenester. Sjukeheimen er her altså frå før. I løpet av denne månaden flyttar både ergo- og fysioterapi, hjelpemiddellager, heimesjukepleie, heimehjelp og tenestekontoret inn. Nokre er alt på plass i dei nye lokala. Frå tysdag i neste veke vil pasientar som skal til Bremnes legesenter ta turen opp til helsehuset.

Her har dei merkantilt tilsette i legesenteret sine kontorplassar.

Flyttedag på måndag

Sjølve flyttinga av legesenteret skjer kommande måndag. Då blir det også testing av IT-system. Dei som må til lege den dagen, og som til vanleg går til Bremnes legesenter, vil kunne gå til Kystlegane.

- Me er veldig glade for at me har fått til denne løysinga med Kystlegane, seier kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal til Bømlo-nytt.

Han syner rundt i dei nyombygde og nyoppussa lokala. Dei står fram som nye. Mellesdal seier ein fordel i det nye legesenteret er at legane har betre tilgang til undersøkingsrom i tilknyting til kontora sine enn det som var tilfelle tidlegare. Legesenteret får også eit akuttrom med kort veg ut til hentestad for ambulanse, og her er mellom anna også eit lydisolert rom for gjennomføring av høyrsletestar.

- Legesenteret er ei eiga eining og lever sitt eige liv uavhengig av aktiviteten i resten av helsehuset. Sjukeheimen har til dømes sine eigne legar. Me håpar likevel på samhandlingssynergiar, seier Mellesdal.

Kundemottaket på legesenteret sett frå innsida.

Ikkje helsestasjonen

Kommunalsjefen seier dei som skal jobbe under same tak alt har vore på felles grautdag før jul for å bli betre kjente. Det er også etablert ei trivselsgruppe med representantar frå alle einingane. Dei kan no også eta lunsj i lag i eit større fellesskap.

- Kva med helsestasjonen. Blir denne verande der den er? Lokala deira har jo vore tema ved fleire høve?

- Dei flyttar ikkje opp hit. Det er det ikkje plass til. Det kan vera aktuelt å la dei flytte opp der legesenteret har halde til fram til no, men dette er ikkje avgjort enda, strekar Mellesdal under.

Dei moderniserte lokala står fram som nye.

Rosar dei tilsette

Det er ikkje fritt for at det er ei hektisk tid for dei som står midt oppe i ein flytteprosess. Mellesdal rosar dei tilsette.

- Dei står på og gjer ein kjempeinnsats. Eg er veldig glad for at det vart fatta eit politisk vedtak som kan bidra til betre samordning og betre tenester, seier han. Det blir kortare veg for dei som til dømes har kortidsplassar til heimesjukepleie, fysio- og ergoterapi og hjelpemiddelsentralen. Det at tenestekontoret som tildeler tenester, held til like over gangen er også ein fordel.

- I denne delen av helsehuset får me også eit rom for IT-kursing som kan nyttast av alle einingane i kommunen, fortel Mellesdal. Det blir offisiell opning av denne nye delen av helsehuset om om lag ein månad.

Det er mykje som skal på plass når så mange kommunale tenester skal flytte inn i nye lokale. Her flyttar fysio- og ergoterapitenestene inn.