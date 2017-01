Opna Bømlo helsehus

Det vart feira med fløytekake og kaffi til dei tilsette då nye Bømlo helsehus vart offisielt opna på tysdag.

Sjukeheimen på Svortland vart bygd ut, noko som gjorde at sjukeheimspasientane fekk flytte inn i nye og moderne rom. Samstundes vart mange rom i den gamle delen av sjukeheimen ståande tomme. Det opna for ei ombygging, modernisering og samlokalisering av tenester i den gamle delen. Ordførar Odd Harald Hovland stod tysdag for den offisielle opninga av det som har fått namnet Bømlo helsehus.

Ordførar Odd Harald Hovland stod for den offisielle opninga.

Stort prosjekt

Prosjektet har hatt ei kostnadsramme på 18,4 millionar kroner. Oppgraderinga av den gamle bygningsmassen gjer sitt til at mykje av denne no står fram som ny innvendig. Dei som har flytta inn her er Bremnes legesenter, ergo- og fysioterapi, heimesjukepleie, heimehjelp og tenestekontoret. I tillegg er hjelpemiddellageret på veg inn i kjellaren. Formannskapet, tilsette i Bømlo kommune og sentrale personar i byggjeprosjektet var inviterte til den offisielle opninga denne veka.

Kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal takka dei tilsette for tolemot og god innsats i samband med flytteprosessen.

Kakefeiring

Det var kommunalsjef for helse og omsorg, Kjell Magnar Mellesdal, som ønskte velkommen. Han sa til dei som var til stades at han rekna med positive ringverknader av samlokaliseringa. Samstundes takka han dei tilsette for tolemot i samband med flytteprosessen. Han roste IT-avdelinga i kommunen som hadde jobba på spreng med datasystem i dei nyoppussa lokala, og mannskap frå Basen som hadde vore til god hjelp under flyttinga. Vidare takka han for politisk vilje til å ta dette løftet for å få ei meir rasjonell drift.

- Mykje ser nytt ut. No er det vår jobb å fylle helsehuset med godt innhald, sa Mellesdal.

Vinn vinn for alle

Ordførar Odd Harald Hovland sa til forsamlinga at opninga var ei storhending i kommunen.

- No har me fått bitane i puslespelet på dei rette plassane. Me vedtok bestillinga til rådmannen i 2014. I dag har me eit helsehus i moderne lokale og gode sjukeheimsfasilitetar, sa han. Ordføraren synte elles til at det no var samla mykje kompetanse under same tak. Ei samlokalisering han meinte ville vera ein stor fordel både for brukarane og dei tilsette.

Mange på flyttefot

Ordføraren synte også til at fleire tenester har vore i ein flytteprosess i seinare tid. Tilbodet til utviklingshemja, dagtilbodet til eldre og rus og psykisk helse vart nemnt. Ordføraren meinte resultatet såg ut til å bli veldig bra. Som kommunalsjefen takka han dei tilsette for ein viktig innsats i endringsarbeidet som flyttinga tyder.

- Føresetnaden for å levere gode tenester er betre enn tidlegare. Takk for innsatsen og lukke til med den viktige jobben de skal gjera, sa Hovland. Deretter erklærte han Bømlo helsehus for opna til applaus. Så kunne dei som var til stades kose seg med fløytekake og kaffi.