Oppgraderer storsalen

Storsalen i Bømlo kulturhus skal no igjennom oppgraderingar og vil difor bli stengt i minst to veker framover.

Dette opplyser kulturhussjef Hanne Jacobsen til Bømlo-nytt. Mellom anna skal det lagast ei ny opning i veggen bakarst i salen.

Slepp rigging

I dag er det slik at ein lysrigg må riggast opp før teaterframsyningar og ned att før det igjen kan gjennomførast kinoframsyningar i storsalen. Difor er det lenge planlagt å senke prosjektoren. Det krev laging av eit nytt vindauge mellom rommet der prosjektoren står og storsalen.

- Me skal slå eit nytt hol i muren som gjer at me kan senke prosjektoren. Dette er ei løysing som kjem til å spare oss for mykje arbeid, seier Jacobsen.

Miksepulten

I tillegg til dette skal miksepulten som står bakarst i salen flyttast. Jacobsen seier dei tilsette i kulturhuset etter kvart har lang røynsle med dagens løysing, og dei har sett korleis miksepulten kan plasserast betre. Den nye løysinga vil gjera bruken av miksepulten meir praktisk.

Betre lyd

I tillegg til desse utbetringane er det ei tid arbeidd med å sikre betre lydtilhøve i storsalen. Betring av akustikken krev investeringar, og Bømlo kulturhus har mellom anna fått tilskot frå Finnås Kraftlag til dette arbeidet. Noko av arbeidet er alt utført, og i løpet av dei neste par vekene skal det gjerast ytterlegare utbetringar.

- Særskilt vil dette gjera tilhøva betre for dei som ser kino i storsalen. Det blir mindre romklang.

Setereins

Sist men ikkje minst skal alle dei 352 seta reinsast og impregnerast på nytt.

- Seta har halde seg godt desse ti åra. Den jobben me skal gjera no sikrar at me har gode sete i storsalen i ti nye år, forklarer Jacobsen.

Kulturhussjefen seier det internt er sett ein siste frist for fullføring av arbeidet 20. januar.

Den dagen er det premiere på filmen «Marcus & Martinus-Sammen om drømmen», og kvelden etter har Bømlo Janitsjar sin årlege nyttårskonsert.