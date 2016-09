Ordføraren er nøgd med framlegget

Ordførar Odd Harald Hovland er nøgd med at den yrkesfaglege vidaregåande utdanninga på Bømlo ser ut til å vera berga.

- Det er positivt at skulane vert slegne saman til ein skule. Det er svært viktig at TIP og El vert ført vidare her i kommunen. Framlegget elles bør vera meir konkret når det gjeld det øvrige fagtilbodet, seier ordførar Odd Harald Hovland om innhaldet rundt vidaregåande utdanningstilbod på Bømlo i fleirtalskoalisjonen sitt forslag til ny skulebruksplan.

- Med det tenkjer eg på at utdanningstilbodet Service og samferdsel i tillegg til påbygg, begge delar ved Bømlo vidaregåande skule, er føreslege flytta til Stord i framlegget til fylkesrådmannen om ny skulebruksplan. Det er viktig at dette tilbodet også blir verande på Bømlo, seier Hovland.

Når det gjeld maktkoalisjonen sitt framlegg, merkjer han seg tanken om pilotprosjekt på Bømlo.

- Eg er veldig nøgd med at det vert lagt til rette for eit pilotprosjekt med omsyn til samarbeid skule-næringsliv. Det bør gje næringsliv og kommune høve til å komma i tett dialog med fylkeskommunen slik at me kan utvikla eit tilbod som vert skreddersydd for Bømlo og som kan bli eit godt døme for resten av Hordaland og landet elles. Det kan også opna for nye tilbod, meiner Hovland.

Vert prosjektet godt utforma og gjennomført på ein god måte så kan dette bli veldig bra for Bømlo og skapa ro kring det vidaregåande skuletilbodet, trur ordføraren.