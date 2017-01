Ordføraren ser fram til 2017 etter eit krevjande år

2016 har vore eit spanande år for Bømlo kommune med mange og utfordrande og krevjande saker. Bømlo-nytt tok difor ein prat ordførar Odd Harald Hovland, for ei lita oppsummering av 2016 og om planar og mål for 2017.

- No blei det litt spesielt med denne skulesaka til Hordaland fylkeskommune som tok veldig mykje fokus. For så vidt òg naturleg nok med det vedtaket som blei gjort, men det blei ein litt spesiell debatt i etterkant, seier Odd Harald Hovland.

Hovland har litt under tre år igjen som ordførar i Bømlo Kommune, men han tenkjer ikkje å gje seg i arbeidslivet med det første. Foto: Bømlo Kommune

God økonomi

Det har skjedd mykje anna i løpet av året som me snart rundar av, og som kommunen vil følgje opp gjennom 2017.

- For det første har 2016 blitt eit betre økonomisk år for kommunen enn me hadde tenkt, og vågd å håpa på. Det gjer at me går inn i 2017 med eit litt betre økonomisk utgangspunkt enn me har gjort andre år. Samstundes må me vera nøye med at det er ein situasjon som me ikkje kan kvila oss på. Fordi det er viktig å vera litt forsiktig med korleis me disponerer rammene framover, forklarar ordføraren.

Det er ikkje berre negative saker rundt skular i Bømlo. Bygging av ny ungdomsskule er eit veldig stort løft for kommunen.

- Me er kommen godt i gong med den nye ungdomsskulen i 2016, og sjølvsagt held det arbeidet fram i 2017. Eit viktig prosjekt for kommunen, seier han.

Det er òg mykje jobb som er gjort i samband med ny fiskerihamn på Langevåg, det er eit arbeid som kommunen har jobba med i fleire år, men 2016 har vore eit viktig år.

- Det går mot ei avgjerd i 2017, for nasjonal transportplan skal vedtakast i juni, og det vert spennande å sjå korleis prosjektet hamnar ut der, seier ordføraren.

Sentrum

I sentrum er det jobba med ny miljøgate i 2016, som er eit viktig planarbeid, men og viktig i vidare utvikling av sentrum elles, påpeikar Hovland.

- Den tomta som blir ledig i sentrum når Bremnes ungdomsskule flyttar og kva skal ein gjera der, vil me ha eigen prosess på, seier han.

Ny brannstasjon

Det er sett av midlar i 2017 til forprosjekt til ny brannstasjon, og det sett opp mildar til 2018, 2019 for å byggja. Planane er at i 2019 skal det stå ferdig ny brannstasjon.

- Spør du om den skal liggje på tomta til den gamle ungdomsskulen, seier eg ikkje det. Plasseringa vil eg ikkje forskotere. Det er ulike syn på lokaliseringsdebatten. Det er viktig at me får ein god prosess på det, seier ordføraren.

Bømlopakken

Det er mange saker gjennom 2016 ordføraren nemner.

- Bømlopakken og ein vidare revisjon av den blir ei viktig sak å følgje opp i 2017. Ganske kjapt på nyåret må det arbeidet starta, og det blir spanande å sjå korleis den saka landar, Viktig sak for kommunen.

Alt i alt har 2016 vore eit arbeidskrevjande år som har gjeve oss mange høver inn i 2017, seier Odd Harald Hovland.

Vidaregåande skule

Skulesaka til fylkeskommunen blir prioritert.

- Fylkeskommunen har tatt kontakt med oss for vedtaket seier at det no skal gjerast ein del arbeid mellom kommunen og næringsliv. Dei har òg tatt kontakt med oss i samband med å følgje opp vedtaket. Det kjem me til å starta med fort i 2017. Det blir veldig viktig for kommunen å følgje opp slik at me får faktisk ei god oppfølging av vedtaket og det beste resultatet for Bømlo, seier Odd Harald.

Avgifter og flytting

- No er det slik at folketalet på Bømlo har gått ned. Kva tenkjer du at er viktig for at Bømlo skal bli ein attraktiv kommune å bu i?

- Det viktigaste er arbeidsplassar, at det er opning for arbeid i framtida. Elles er folk opptatt av skulestruktur og fritidstilbod. Då tenkjer eg både for born og vaksne. Men det absolutt viktigaste er at me har eit næringsliv som tilbyr arbeid, seier ordføraren.

- Trur du no som det er snakk om meir bompengar, skuletilbodet vert endra, høge kommunale avgifter, eigedomsskatt, med meir er faktorar som kan føra til at folk ikkje vil flytta til Bømlo?

- Eg trur i alle fall det er ei smertegrense ein plass. Det er klart at når ein har kommunale avgifter, ein har eigedomsskatt og bompengar, er det sjølvsagt ei totalvurdering. Det er ei grense for kor mykje ein kan pålegga folk slike ekstra byrder utover det ordinære skattenivået, trur eg. Samstundes er erfaringa at når folk ser at dei får noko igjen for det, er det ein betalingsvilje, men det er alltid ei grense på kor langt det kan gå, forklarar Hovland.

Han trur i alle fall ikkje det har direkte samband med avgiftsnivå, bompengar og den type ting som gjer at folketalet har stagnert.

- Det er klart at ein i framtida kanskje ikkje vil ha same inntektsnivået, for det trur eg at ein må førbu seg på. Mange har tent gode pengar. ikkje så mange vil tena så mykje i framtida innan olje og gass. Då må me tenkja nøye gjennom kva me vil gjera med skatt, avgiftsnivå og bompengar, legg Hovland til.

Ned og oppturar

Bømlo er ganske sterkt prega av nedgangstider i næringslivet med høg arbeidsløyse og kutt i arbeidsplassar,

- Kva tenkjer du at er oppgåva til kommunen, er det noko de kan gjera, leggja til rette for desse bedriftene som slit ein del i 2017?

- Det er ikkje så mykje kommunen kan gjera direkte. Me kan ikkje gå inn å driva med direkte stønad eller investering. Kommunen kan ikkje driva direkte næringsverksemd, men me kan heilt klart der det er mogeleg, gjera ting i samband med infrastrukturtiltak eller leggje til rette areal og slike ting som er naudsynt om bedrifter skal utvikla seg eller få til nyetableringar, seier ordføraren.

- Korleis trur du at jobbmarknaden vil sjå ut i 2017?

- Eg er ganske optimistisk. Eg trur ikkje det blir veldig mykje verre på Bømlo. Me har ein marknad som er variert og eg trur at det er muligheter for at arbeidsløysa ikkje går opp, og i beste fall vil det vera fleire som går ledige som får arbeid. Men dette er vanskeleg å vera sikker på, Eg trur at utsiktene for oss er bra, eg er vilkårsbunden optimist, og eg trur det er gode høve for at ting utviklar seg i positiv retning, seier ordføraren.

Andre område

- Tenkjer du at det er viktig å satsa på andre næringar enn olje og gass. For eksempel fiskeri, er det eit viktig satsingsområde?

- Ja, enormt viktig. Me er ein stor oppdrettskommune. Ikkje berre har me anlegg i sjø, men me har òg tre slakteri i kommunen, og me har produkt som er verdsleiande innan oppdrett, seier han.

Salmalaksen er eit produkt frå Bømlo, utvikla på Bømlo og vert produsert på Bømlo, og er eit verdsleiande produkt.

- Bømlo er og ein stor kommune innan tradisjonelt fiskeri. Etter Austevoll er me den største fiskerikommunane i Hordaland, og ein betydeleg kommune i norsk samanheng.

- Fiskerihamna på Langevåg er viktig. Det er viktig at me har gode fasilitetar slik at fiskebåtane bli verande her i kommunen. Fiskeri er ei framtidsretta næring. Me veit ein ting, og det er at folk må ha mat. Me må sørgja for at den type næringar blir her hos oss, og det er og ei næring som kan tena mykje pengar, seier Hovland.

Turisme og reiseliv

- Me har eit fantastisk produkt i naturen og skjergarden, tenkjer eg. Det er ikkje slik at alt sel seg sjølv. Det å utvikle reiseliv vidare slik at folk får lyst å komma her og få oppleva Bømlo er ganske krevjande. Me har gode muligheter, men det er det å få ting inn i litt større samanheng, seier ordføraren.

Eit prosjektet han har stor tru på, som blir jobba med, og som det er sett midlar av til å utvikla vidare, er Geopark Sunnhordland.

- Det var eg som løfta det fram i Samarbeidsrådet etter innspel frå lokale folk, forklarar han.

Personleg

- Du seier det har vore eit krevjande år. Kva gjer du for å slappa av og henta nye kreftene til å ta fatt på nye oppgåver?

- Eg har heldigvis ein god familie. Eg har fire vaksne barn som eg har god støtte i, eg kosar meg med barnebarn og sjølvsagt ei veldig kjekk kona. Og så har eg eit par hobbyar, seier han.

Jakt er ein av dei, og han har fått gått litt på jakt i haust, fortel han.

- Slappa av med venner er viktig. Finne rom der ein gjer noko heilt anna enn politikk, og snakka med folk om heilt andre ting enn politikk.

Eg har heldigvis gode venner utanfor Bømlo, som er av og til er greitt å diskutere litt med. Då kan ein få litt andre perspektiv, og då kan eg snakke om heilt andre ting enn nødvendigvis bompengar eller skulestruktur, seier ordføraren og smiler.

Tøffe val

Hovland har alltid hatt yrke som kan vera tøffe. Politi, etter kvart lensmann og no ordførar.

- Kva er det som får deg til å velje yrke som krev så mykje av deg på alle kantar og inneber så mykje ansvar?

- Det er det andre som har lurt på også, seier han og ler.

Han forklarar at det er eit ønske om å få til ei god samfunnsutvikling.

- Kanskje det at ein har lyst å vera med og påverka i ei retning ein har tru på. Så er det å vera med og skapa resultat som er veldig gjevande, seier Odd Harald.

- Grunnen til at eg valde politiyrket var at eg fann det interessant og fekk lyst å jobbe vidare i den retninga.

- Det at eg har gått vidare i leiarfunksjonar er at eg har hatt eit ynskje om å påverke innanfor etaten, men og innan eit samfunnsperspektiv. Når me har budd her på Bømlo, har jo mine eigne barn sine oppvekstvilkår og det å utvikla gode tilbod lokalt vore ein faktor til kvifor eg har engasjert meg politisk, forklarar han.

- Du har permisjon frå lensmannsstillinga. Tenkjer du å gå tilbake til den?

- Ja, det er det som er utgangspunktet mitt. Eg tenkjer at eg skal tilbake der på eitt eller anna tidspunkt. Eg ser ikkje for meg å bli pensjonist veldig ung, og ein kan jobba fram til ein er 70 år i den stillinga eg har på Stord. Men eg bruker ikkje energi på å tenkje på dei tinga no, seier han.

Nyttår

- Korleis vert nyttårsfeiringa di?

- Kona og eg skal til Askøy og feire med son, svigerdotter og to barnebarn, seier han.

- Kva er det første som står på planane når du kjem att på jobb i 2017?

- Det første er eit nyttårsmøte hos fylkesordføraren, og så er det eigentleg å ta fatt i dei sakene eg har nemnt, avsluttar Odd Harald Hovland.