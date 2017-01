Over 60.000 kroner til Sangaste

Bømlingane var gåvmilde julaftan.

Bn: Randi olsen

Før jul skreiv Bømlo-nytt at kollekten under gudstenestene julaftan i fjor ville gå til venskapskyrkjelyden i Sangaste i Estland. Kyrkjeverje Trygve Leigland opplyser at det til saman kom inn heile 63.734 kroner.

I Bremnes kyrkje kom det under dei to gudstenestene inn 30.652 kroner, i Moster kyrkje 15.285 kroner, i Bømlo kyrkje 9.143 kroner, i Lykling kyrkje 5.510 kroner og i Espevær kom det inn 3.144 kroner. Pengane vil vera eit viktig bidrag til arbeidet som blir utført i Sangaste.