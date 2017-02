Overtek kafédrifta på HSD-senteret

Brasseriet på HSD-senteret har stengt dørene, men Opplev Bømlo har funne vegen til «bydn» i staden.

Opplev Bømlo AS vil for framtida bli ståande med eit bein planta i gjestehamna ved Kuleseidkanalen og det andre midt i HSD-senteret.

- Dette blir spennande, seier Tove Stavland i Opplev Bømlo. Saman med mannen Vidar Onarheim møter ho lokalavisa i lag med sentereigar Hans Oskar Vikse.

Hans Oskar Vikse, Vidar Onarheim og Tove Stavland der dei to sistnemnde skal inn med Opplev Bømlo i bydn, den nye kafeen som overtek der brasseriet på HSD har halde til. Foto: Nils-Tore Sele

Fekk førstevalet

Onsdag i førre veke fekk Vikse melding frå styreleiar i Bømlo Kafédrift AS, Lasse Lassesen Breivik, selskapet som har drive brasseriet på butikksenteret, at det ikkje var grunnlag for å halda fram med drifta. Då var ikkje Vikse sein med å kasta seg rundt for å få nye inn.

- Eg la meg på telefonen, og ringde Tove Stavland. Opplev Bømlo var førstevalet, og eg er glad for at dei no startar med kafé på senteret. Det er viktig at me har ein serveringsstad på butikksenteret, og for vår del er eg overtydd om at me no har funne nokon som både har den tilliten på marknaden og den røynsla frå bransjen som trengst for å driva eit slikt tilbod. Dette er ingen enkel bransje, men dette er folk som veit kva det går i, understrekar Vikse om dei nye drivarane.

Det gamle selskapet vart levert inn til skifteretten på måndag. Allereie i dag, onsdag, kan dei nye drivarane vera i gang med kaféen sin som får namnet Opplev Bømlo i by´dn, fortel dei.

Leigekontrakt på lokalet vert først skrive med Opplev Bømlo AS når alt det formelle er i orden.

Tove Stavland og Vidar Onarheim, Opplev Bømlo, blir for no av også å finna på butikksenteret HSD. Foto: Nils-Tore Sele

Byrja å bobla

- Me ventar på serveringsløyve, og håpar at det er på plass raskt frå kommunen. Me kjem også til å søkja om skjenkjeløyve, og satsar på at me kan ha det på plass etter formannskapsmøtet i mars, fortel Vidar Onarheim.

- Då Hans Oskar ringde meg sist onsdag og bad meg komma oppom for ein prat, visste eg ikkje heilt kva som venta meg. Då han la fram ærendet sitt, byrja det å bobla skikkeleg i meg, og tankane byrja å gå. Då eg kom heim og fortalde om tilbodet me hadde fått, byrja det nok å småbobla litt hos han også. Etter litt tenking fram og tilbake i eit par dagar, bestemte dei seg laurdag for å satsa.

- Dette er ikkje slutten på Opplev Bømlo på Kuleseidkanalen, seier dei to. - Me skal driva begge stadene. Dette blir filialen i by´dn, og sikrar oss ei jamnare drift året rundt. No får me to bein å stå på. På Kanalen er det tider på året som er rolege, som no på vinteren, fortel paret.

Kortreiste fordeler

- Matmessig vil me satsa på same konseptet som me alt har på Opplev Bømlo. Det blir god, enkel, velsmakande og usnobbete tradisjonskost med eit synleg vertskap, seier dei og vonar å knytta til seg fleire av dei som arbeidde på den tidlegare kaféen.

- Kundane vil nok sjå meg mest her ved kaféen, medan Vidar er den som er mest å sjå på Opplev Bømlo på Kuleseidkanalen, seier Tove Stavland.

Ho fortel at det venteleg vert tre årsverk tilsett ved kaféen i tillegg til ekstrahjelp.

- For butikksenteret er kaféen nesten for eit hjarta å rekna. Det er ein møtestad, ein sosial treffstad som er livsviktig for eit butikksenter, understrekar sentereigar Vikse.

- Me ser at det er stor konkurranse på Svortland når det gjeld serveringsstader. Me er ikkje redd det, ser det berre som skjerpande. Våre fordeler, som at me driv eit fiskemottak på Kuleseidkanalen, vil me bruka for alt det er verd. Hos oss får du kortreist og heimelaga mat frå botnen av, seier Vidar Onarheim, som også ser store fordeler med forsamlingslokalet kaféen disponerer i andre høgda av senteret.

- Her kan me arrangera alt frå små kurs og konferansar til åremålsdagar, seier han.