Onsdag denne veka løyvde formannskapet 50.000 kroner til Flyktninghjelpen sitt arbeid i Syria. Det var etter forslag frå SV, og det var på vegner av oss alle. Det er vel sjeldan skattepengane våre har blitt brukt på ein så rett måte som no, viss me skal vera ærlege. Det er berre å håpa at pengane kjem fram dit det er mest bruk for dei, og ikkje vert sette på bok eller brukte til administrasjon.

Ingen kan unngå å bli prega av bileta og meldingane som kjem inn frå krigen i Syria via TV-kanalar og andre media. Særleg ille er det å sjå bileta av og høyra om alle barna som er råka av den meiningslause krigen. Som alltid i krigar er det sivilbefolkninga det går ut over, kvinner, barn og eldre. Når me ser bileta av ruinane i Aleppo og andre sønderbomba byar, er det vanskeleg å begripa at nokon kan (over)leva der. Og det skjer i hjarta å sjå små barneføter traska av garde, gjerne hand i hand med foreldre og/eller eldre søsken, mot eit liv dei ikkje anar nokon ting om. Går dei frå vondt til verre, eller blir det litt betre?

Kontrastane vart sterke for fleire av oss som var til stades på julekonserten i Bremnes-kyrkja nyleg, der glade barn i barnekoret Soul Children song av hjartans lyst om lys og juleglede, medan me tenkte på barna i Syria som lever under trøysteslause og fryktelege forhold. Mange har mista mor, far, søsken, mange har inga framtid. Ingen kan hjelpa alle, men alle kan hjelpa nokon.

Me håpar og ber om at dei 50.000 kronene som vart løyvd onsdag kan hjelpa nokon til å få det litt betre.

I to deler

For aller første gang kjem Bømlo-nytt i dag, på sjølvaste julaftan, ut i to deler. Det er me ganske krye av. Både i første og andre delen vil du finna mykje godt lesestoff, kryssord, juleknask og anna julegodt. TV-programmet, småannonsane og Øyno Rundt finn du i del to. Me vonar lesarane våre set pris på å få juleavisa i to deler, og vil ynskja alle god jul og velkommen tilbake til eit spennande og innhaldsrikt 2017! Red.