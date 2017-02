Planane imponerte næringsministeren

Næringsminister Monica Mæland lét seg imponere av planane for utvikling av industriområdet i Rubbestadneset.

Næringsministeren fekk i går høyre om korleis Los-gruppen og Unitech i fellesskap vil investere fleire hundre millionar kroner i mellom anna forskings- og utviklingssenter, kabelfabrikk, fabrikkhall til Los-gruppen og ny dokk.

Ho fekk også med seg mykje informasjon om verksemdene ho vitja, korleis oljekrisa hadde råka industrien, og korleis verksemdene lokalt hadde takla omstillinga ved å ta i bruk både kjent og ny teknologi i nye marknader.

Næringsminister Mæland vitja både Servogear, næringsklyngja Rubbestadneset.no, Bremnes Seashore og Eidesvik Offshore i går. Ho fekk også ei orientering om planane for ny fiskerihamn i Hovlandshagen. Attmed statsråden ser me gruppeleiar i Bømlo Høgre, Anri Håvard Hebib. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Vart imponert

Næringsministeren fekk i møte med verksemdene høyre at nedgangen i oljeprisen hadde fått konsekvensar for næringslivet lokalt. Likevel var det den store framtidsoptimismen ho merka seg i møte med lokalt næringsliv.

Til Bømlo-nytt seier statsråden at det var kjekt å vera på Bømlo. Ho tykte planane for industriområdet i Rubbestadneset var kjempespennande, og sa ho kjem til å følgje med på dette prosjektet.

Mæland la til at ho særskilt merkar seg korleis verksemdene i Bømlo har evna å omstille seg og satse på miljøteknologi. Her er verksemdene med på det grøne skiftet.

- Eg er også imponert over Bømlo kommune og korleis kommunen har lukkast med å leggja tilhøva godt til rette her, sa ho.

Næringsministeren fekk møte eit næringsliv i Bømlo som ser lyst på framtida. På biletet ser me frå venstre: prosjektleiar i Unitech, Liv Kari Eskeland, ordførar Odd Harald Hovland, administrerande direktør Bernt Hellesø i Unitech, næringsminister Monica Mæland, dagleg leiar Jakob Særsten i Los-gruppen og Tore Kallevåg som er administrerande direktør i Olvondo og styreleiar i næringsklyngja Rubbestadneset.no. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Kommunen fekk skryt

Bømlo kommune fekk også mykje ros av Bernt Hellesø i Unitech under møtet med statsråden i Rubbestadneset. Hellesø sa at rådmann Geir E. Aga og ordførar Odd Harald Hovland hadde spelt ei sentral rolle i å leggja tilhøva til rette for satsinga som no skjer i Rubbestadneset.

Utan ein telefon frå rådmann Aga til Hellesø der rådmannen spurde «kva kan me gjera for dykk», hadde det ikkje vore noko møte her denne dagen.

Ferdig i oktober

Hellesø sa til næringsminister Mæland at første byggjesteg er forskings- og utviklingssenteret. Dette håpar han skal stå ferdig i inneverande år, helst så tidleg som i oktober. Bodskapen var at det i Rubbestadneset skal etablerast ein teknologipark utan sidestykke i Noreg.

- Eg kjem att i oktober, seier Mæland i kommentar til lokalavisa etter møtet.

I sjølve møtet sa ho at ho lét seg imponere over «stå-på-krafta» ho møtte i næringslivet her.

- Det einaste me kan gjera er å omstille oss, og det gjer de her. De syner ei enorm investeringsevne og vilje til å satse på innovasjon. Me meiner det er viktig å støtte opp om testsentera som mange verksemder kan nytte seg av, sa ho, og synte til prosjekt som er delfinansierte igjennom offentleg støtte.

Får til mykje i lag

Jakob Særsten i Los-gruppen sa på sin side at han var veldig glad for samarbeidet med Unitech. Dette store løftet hadde ikkje Los-gruppen kunne ta åleine. Saman med Unitech kunne dei satse.

Hellesø la til at forsking og innovasjon vil stå heilt sentralt framover. Her vil Unitech mellom anna satse på å lære av og samarbeide med forskingsmiljø over heile Europa, og også i Asia. Hellesø fortalde at han etter dette møtet skulle reise rundt i eit nyinnkjøpt fly til ulike forskingsmiljø i Europa, i Nederland, Italia, på Malta og i Tyskland.

Frå Rubbestadneset skal det satsast internasjonalt, sa han, og nytta samstundes høvet til å rose samarbeidspartnarane Olvondo og Los-gruppen.

- Dette skal bli ei leiestjerne for det maritime Noreg, sa Hellesø.

Særsten sa til næringsministeren at ulike støtteordningar til omstilling, forsking og utvikling gir verksemdene ein viktig plattform å byggje på. Her handlar det berre om å bli kjent med kva ordningar som faktisk finst.

Det blir meir om storsatsinga i Rubbestadneset og ministervitjinga på www.bomlo-nytt.no og i avisa på laurdag.