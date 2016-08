Pleiarmangel i helse- og omsorgstenesta

Halvparten av dei tilsette i heimesjukepleia og sjuke-heimar vurderer å slutta syner ein rapport frå NOVA (Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring).

Underbemanninga i heime- og sjukeheimspleia er sjølvforsterkande, heiter det i overskrifta om rapporten, frå UNIO. I følgje rapporten er det stor sjukepleiemangel. SSB (Statistisk sentralbyrå) reknar at trongen for arbeidskraft innan helse- og sosialtenestene vil auka med mellom 70 og 200 prosent innan heime- og institusjonstenesta.

Dei peikar vidare på at det truleg vert sjukeheimar og heimetenesta som taper i konkurransen om pleiepersonellet. 12 prosent av pleiestillingane står tomme som følgje av kort- og langtidssjukefråvær i Kommune-Noreg. Ei kartlegging gjennomført av Sjukepleiarforbundet sine tillitsvalde syner at snittfråværet av vaktene i planlagd turnus i heime- og sjukeheimspleia er på 24 prosent.

Ynskjer anna arbeid

Kring halvparten av dei 4945 sjukepleiarane som deltok i spørjeundersøkinga ynskjer å slutta, eller er usikre på om dei vil halda fram i heime- og sjukeheimspleia. Dette gjeld særleg dei unge, og i dei største kommunane.

Av dei som vurderer slik, seier 82 prosent at det heng saman med stor arbeidstyngde. 77 prosent peikar på tidspress og 67 prosent tykkjer det er for få sjukepleiarar på jobb.

Sjokkrapport om tilstandane

Norske sjukepleiarar melder at mange folk i sjukeheimane døyr åleine, får feil kosthald, feil medisinar, skadar, fall, trykksår, infeksjonar og forverring av sjukdommane sine. Alt som følgje av låg bemanning. To av ti melder at dei som døyr åleine gjer det fordi dei manglar folk, innan sjukeheimane seier heile 24 prosent at pasientane døyr åleine fordi dei manglar personell.

Kjenner seg ikkje att

Marit Solberg er tillitsvald for Norsk Sjukelpeiarforbund (NSF) på Bømlo. Ho seier til avisa at grunnbemanninga alltid kan bli betre og at alle kjenner på ei auka arbeidsmengd. Det knyter seg også til samhandlingsreforma. Folk vert skrivne ut av sjukehuset tidlegare, og Bømlo kommune tek i mot dei. Det fører heilt naturleg med seg meir arbeid når sjukare folk skal ha hjelp lenger. Ei anna side av same sak er at dei som får hjelp i heimen og i institusjonane er sjukare. Likevel vil ho seia at det fungerer bra i Bømlo. Ho har sjekka mellom pleiar-ane og har ikkje funne at folk ynskjer seg vekk.

- Me har ein habil og stabil arbeidsstokk i pleietenesta i kommunen. Av og til kan jo alle kjenna på presset i jobben sin og bli litt leie, det gjeld ikkje berre i pleietenesta, seier Solberg, men jamt over ser folk ut til å trivast.

- Elles er det slik at me godt kunne vore fleire sjukepleiarar. No når sjukeheimsavdelinga i BBH, (Bømlo bu- og helsesenter) har fått betre legedekning kan me handsama fleire sjukdommar her i kommunen, men då treng me den kompetansen som skal til. Helsefagarbeidar-ane er uvurderleg verdifulle og dei har mykje å gjera, men det som fell til sjukepleiarane må me gjera, somme tider kan det bli knapt. Men tilstandane rapporten fortel om, kjenner verken ho eller kollegaene seg ikkje att i understrekar ho.

Ålmenntilstanden

- Når det gjeld ernæring har me rimeleg god kontroll. Dei som er i risikogruppa for å få i seg for lite næring vert vegne ein gong i månaden. I tillegg har alle institusjonane i Bømlo eige kjøken. Her kan folk kjenna att middagslukta og gle seg til det som kjem. God ernæring er også viktig for i sårførebygginga. Liggjesår er det lenge sidan eg har sett. No er det helst kroniske sår det handlar om. I Bømlo har dei satsa på sårkompetanse og her er mange med sårspesialisering. Når det gjeld medisinering og fallskadar føljer me også med. Dersom ein bebuar får medisin som kan auka risikoen for å detta tek me dette opp og freista å finna alternative medisinar.

Å døy åleine

- Ingen skal døy åleine dersom me kan hindra det. Me samarbeider med pårørande, som er ein viktig ressurs for oss. Det er ikkje alltid døden er varsla, men når me ser kva veg det går ordnar me det slik at den døyande skal ha lag, forklarer Solberg.

- Me brukar fastvakt når det ikkje finst anna måte å vara til stades med den som skal døy. Her jobbar dei mot at pårørande og den sjuke skal kjenne seg godt varetekne, gjennom god kommunikasjon og samarbeid mellom sjukehus, heimesjukepleie, institusjon og fastlege, seier Marit Solberg til Bømlo-nytt.

Det mest prekære jamt over er låg bemanning, me kunne gjort meir om me var fleire, men slik er det alltid.

Berit Nesse, verksemdsleiar

Når det gjeld sjukefråværet seier Berit Nesse at det på veg ned. Likevel bikkar sjukefråværet ved Bømlo bu - og helseheim 10 prosent. Der er det helst langtidssjukefråvær. Dette skal ikkje vera arbeidsrelatert.

Palliativ pleie

- Pleie ved slutten av livet har og er eit prosjekt i gang. Så langt har dei gode erfaringar, seier Kjell Magnar Mellesdal, kommunalsjef for helse og omsorg.

- Dette er eit samarbeid mellom institusjonane og heimesjukepleia. Når det gjeld sjukefråværet er me ikkje komfortable med 10 prosent. Me vil granska nærare om det er noko me kan gjera for å få det ned, mellom anna gjennom medarbeidarsam-talane. Elles har pleieleiarane kringom god kontakt med og tett oppfølging av dei langtidssjuke. No har me eit prosjekt gåande; Heiltidskultur. I det prosjektet vil me sjå på om svaret er å auka grunnbemanninga og by fleire heile still-ingar. Utfordringa er heile tida å dekka helgevaktene. Forprosjektet skal avsluttast 1.10. då skal me setja oss saman og drøfta desse problemstillingane, sluttar Mellesdal.