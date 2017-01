Polet vil flytta til HSD

Vinmonopolet ønskjer å flytta butikken sin frå Sekstanten til HSD-senteret. Dei har søkt kommunen om godkjenning av dei nye lokala.

Vinmonopolet sine dagar i Sekstanten kan vera talte. I fjor sommar lyste AS Vinmonopolet ut etter nye lokale, og det melde seg tre interessentar. No har Vinmonopolet bestemt seg og valet fall på eit lokale i HSD-senteret, hos Hellvik Eiendom AS.

Ifølgje alkohollova §3-3 må dei søkje kommunen om godkjenning av den nye utsalsstaden. I søknaden til Bømlo kommune skriv dei mellom anna at dei ønskjer å flytta fordi dei ønskjer ein betre lokasjon og fordi dagens lokale er lite tidsmessige. Formannskapet får truleg saka på bordet kommande tysdag, medan kommunestyret skal ha det endelege og godkjennande ordet i møtet i februar.

Byggjer om

Dagleg leiar i Hellvik Eiendom AS, Hans Oskar Vikse, opplyser at dersom alt går etter planen vil Vinmonopolet opne den nye butikken i HSD-senteret i månadsskiftet oktober/november.

- Vinmonopolet skal ha butikken der vaskehallane og parkeringsplassane under taket er i dag, ved innkøyringa til senteret, opplyser Vikse. Det vil dermed ikkje bli tilgang til polutsalet innanfrå senteret, berre frå parkeringsplassen.

Avtalen med Nobina om bussvask går ut i juni og bilvaskefirmaet som disponerer eit like lokale ved sida av bussane har korttidskontraktar.

- Me startar bygginga i sommar, og reknar med å vera ferdige til innflytting i oktober.

Attraktiv leigetakar

Hans Oskar Vikse seier dei er godt nøgde med å få Vinmonopolet inn som leigetakar.

- Det vil nok bety mykje for senteret. Målingar viser at det er den mest attraktive leigetakaren ein kan ha. Men det er også ein krevjande leigetakar, som set store krav til utleigar. 32 sider med spesifikasjonar seier litt om krava, seier Vikse.