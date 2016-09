Politimelder dyretragedie

- Det må vera noko gale med dei som kan gjera slikt, seier ein sjokkert Kjell Økland. Han politimelde onsdag eit makabert funn av ein død katt i ein komfyr.

Økland seier til Bømlo-nytt at det var ein av bebuarane som bur over møbelbutikken på Svortland som fortalde han om det makabre funnet på parkeringsplassen. I ein komfyr låg det ein død katt. Døra på komfyren var open, men Økland kjenner seg trygg på at katten ikkje ville lagt seg inni komfyren frivillig.

Kjell Økland vart sint og opprørt då han fekk sjå komfyren med katten i. No er saka meld til politiet.



Leverer mykje rart

Økland, som til dagleg jobbar på møbelsenteret, seier det kan leverast elektrisk avfall her på denne plassen, til dømes kvitevarer, brunevarer og mobiltelefonar. Det skjer likevel stadig vekk at folk dumpar avfall som slett ikkje har noko her å gjera. Huskestativ og heile sekkar med matavfall er døme. Heldigvis har han ikkje opplevd å sjå noko så makabert som dette før.



- Dette er ikkje ein offentleg bosplass. No kjem me til å setja opp videokamera her ute. Det kan du berre skrive.





Meld til politiet

Økland seier komfyren med katten i må ha blitt levert ein av dei siste dagane. Han snakka med politiet på telefon då Bømlo-nytt kom til staden. Økland syner komfyren med katten inni. Flugene surrar rundt den daude katten og det luktar stramt.



- Eg får mest lyst til å spy. Me har ikkje rørt noko her. No ventar me på politiet, avsluttar han.



Politiet melder onsdag ettermiddag at det er gjennomført tekniske undersøkingar.



- Politiet har sikra spor på staden og vil opprette sak for brot på dyrevelferdslova. Spor på staden tydar på at katten har blitt lagt inn levande, står det i politimeldinga på Twitter.