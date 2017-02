Populær og lærerik Ten Sing vinterfestival

Ten Sing stemnet som vart arrangert for første gong på Bømlo i fjor vart så populært at det måtte gjentakast i år, men med eit anna namn for å femna om fleire ungdommar som elles ikkje er med i Bømlo Ten Sing. Heile helga var det full aktivitet med gruppearbeid, show og konsert med Ten Sing Norway.

Laurdagen hadde dei ulike seminar på ungdomsheimen mellom anna. Nokre gutar fekk innføring i eit musikkredigeringsprogram. Dei leika seg med å leggja inn lyder frå forskjellige gjenstandar dei fann rundt om. Lyden av papp, skeier og anna. Det vart til slutt ein flott start på ein ny melodi.

Desse jentene er klare til å sprengja fleire rundar i det globale løpet. Deltakarane i løpet ventar i gymsalen på Bremnes ungdomsskule medan det er oppvarming ved Ten Sing Norway sin lokale representant, Bjørg Sofie Eline Grutle Sætre. Frå v: Mia Sortland, Ida Teigland, Emilie Benden, Johanne Kallevåg Sortland, Helene Vorland, Ingeborg Øvrebø og Elin Drønnesund.

Seminar for einkvar smak

- Eg er veldig interessert i musikk. Det er rett og slett ein hobby. Eg likar alt mogeleg. Frå house til hip hop. På dette kurset får eg lære eit heilt nytt program og nye måtar å lage musikk på. fortalde Chris Louis Johnsen. Attmed han sit Morten Haldorsen.

- Eg spelar litt gitar i Ten Sing. Eg har òg spelt litt med andre grupper. Men eg lager litt musikk og er med og produserer. No har eg og Chris planar om om å lage ein song i lag, saman med ein annan, fortalde Haldorsen.

Redigeringskurset vart halde av Simon Næsse som sikkert kunne læra dei forskjellig med sin bakgrunn og kompetanse på området. Han fortel at han er elektronisk musikar og har mellom anna laga nokre remixar og profesjonelle sceneproduksjonar for samtidsdans.

Sigbjørn Næsse i Ten Sin Bømlo fortel at veslebroren hans var god å gripa til ved eit sånt høve der Bømlo Ten Sing trengde musikalsk kursing og kompetanse.

Det vart halde seminar i band, direksjon, drama, foto/video, teknikk, ableton live kurs og elles i styrearbeid, dans, solistkurs, minikor/felleskor, lip sync/hip-hop og dei som ville, kunne læra seg kunsten å imitera kvardagslege ting. Noko dei kalla for «bæding».

Her varmar deltakarane opp med musikk og litt gymnastikk saman med Bjørg Sofie Eline Grutle Sætre i Ten Sing Norway.

Global-løp på ungdomsskulen

Etter at ungdommane hadde delteke på ulike kurs utover laurdagen, møttest dei i gymsalen på Bremnes ungdomsskule om ettermiddagen for å melda seg på og varma opp til global-løpet som skulle føregå ute på skuleplassen. Stemninga var på topp og det vart dans og bøy og tøy i gymsalen. Instruktør var Bjørg Sofie Eline Grutle Sætre. Ho har komme med i Ten sing Norway.

- I år vil inntektene frå global-løpet gå til KFUM-KFUK og innkjøp av ein bokbuss i Tanzania, fortalde Lars Hellerdal, dagleg leiar i Haugaland KFUK-KFUM.

Arrangørane går med t-skjorter med med namnet på og midt på brystet ein stor V som tyder: Ånd, sjel og kropp. Ungdommane byrjar å gjera seg klare ved målstreken. Dei har ulike stilar på sine løpsrundar som er sponsa av foreldre med nokre kroner for kvar runde. Ei jente slår hjul, og eit par jenter har kledd seg ut i bamsedrakter. Ei anna gruppe har bunde saman føtene sine slik at ein fot er bunden til venninna sin fot og slik står dei på rekkje og rad. Dei klarer seg fint alle på rundane.

To venninner har kledd seg ut og spring fleire rundar i global-løpet. For kvar runde blir dei sponsa med nokre kroner til inntekt for bokbuss i Tanzania. Frå v: Sarah Michelle Anglevik (14) frå Moster og Julie Martine Larsen (15) frå Bremnes.

Vil inkludera alle

- I år heiter dette stemnet Vinterfestival, med tanke på at arrangement til Ten Sing Norway skal vera inkluderande for all anna ungdom frå klubbar, lag og organisasjonar, forklarer Sigbjørn Næsse, pressekontakt og hovudmentor for Ten Sing Bømlo.

Det er Ten Sing Bømlo som arrangerer Vinterfestivalen saman med KFUK KFUM Haugaland krets. Ten Sing Norway reiser på turné og held show, konsertar og aktivitetar med lokale ten-sing-grupper.

Her er ei jente som slo hjul på den globale løpsrunden utanfor Bremnes ungdomsskule.

Kristent ungdomsarbeid

Ten Sing er ein metode i kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfalding med leiartrening og personleg utvikling, gjennom aktivitetar som kor, dans, drama, band, lys/lyd, styrearbeid, video og web får ungdommane utfolde seg kreativt og prøve ut ulike sider ved seg sjølv, Gjennom kristne leiarar og trygge møteplassar får ungdommane eit ope møte med Jesus, skriv dei på info sida til Ten Sing Bømlo på Facebook.