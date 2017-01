Presenterer sprekt kulturhusprogram for 2017

Bømlo kulturhus presenterer eit spennande 2017-program. Hege Schøyen, Ingar Helge Gimle, Rita Eriksen, brørne Bremnes, Maj Britt Andersen, Åsne Seierstad, Kari Simonsen og Harald Eia. Alle er venta til kulturhuset.

Det kjem altså mange rikskjendisar til kulturhuset i år. Som fjorårsstatistikken syner var det likevel framsyningane laga av lokale krefter som var best besøkte i fjor.

Finnås Kraftlag har gitt tilskot til nye lyddempande gardiner rundt scenen i Bømlo kulturhus.

«Julehuset» mest sett

I jubileumsåret hadde Bømlo Teater si framsyning «Julehuset» stor suksess. Framsyninga vart den mest sette i kulturhuset i fjor med til saman 1.218 vitjande.

- Me hadde veldig høg aktivitet i fjor, særskilt på hausten, seier kulturhussjef Hanne Jacobsen.

- Hausten er høgsesong for oss, samtykkjer marknadsføringsansvarleg Hans-Olav Molde.

- Det har vore ei enorm breidde, med dei fleste sjangrar representerte, legg Jacobsen til.

Riksteatret set opp familieframsyninga «Heia Flåklypa» i byrjinga av neste månad. Foto: L-P Lorentz.

Beste av resten

- Verdsdagen for psykisk helse var eit veldig bra arrangement i fjor. Det kan ikkje direkte kallast eit kulturarrangement. Me hadde fire fulle hus, tre skulearrangement og eitt kveldsarrangement. Om lag 1.400 vitjande på ein dag er spesielt, seier kulturhussjefen.

Molde legg til at dette var blant dei største arrangementa under verdsdagen her i landet utanfor Oslo og Akershus.

Maj Britt Andersen kjem i september med historia om «Pulverheksa og vennene hennes». Foto: Heiko Junge.

Nyttårskonserten

I år startar Bømlo kulturhus kulturåret for alvor 22. januar. I ein nyoppussa storsal inviterer Bømlo Janitsjar til den etter kvart så tradisjonsrike nyttårskonserten.

Konserttradisjonen er populær, og nyttårskonsertane har dei siste åra vore utselde i god tid før konserten. I byrjinga av denne veka var det att om lag 90 billettar til årets konsert.

Bremnes x 2 på Bremnes

Laurdag 4. februar kjem brørne Lars og Ola Bremnes til kulturhuset. Med seg har dei gitaristen Terje Nohr. Bremnes-brørne har skrive songar som «Å kunne æ skrive», «Elias sang», og «Mi pia. Din gutt». Ola Bremnes har dessutan skrive «Har du fyr» som Hekla Stålstrenger har gjort kjent.

- Det er veldig kjekt at dei vil ta turen hit til Bømlo. Dette trur me blir veldig flott. Det blir stas, seier kulturhussjefen.

To dagar seinare blir det familieframsyning når Riksteatret set opp «Heia Flåklypa!» med dei kjente og kjære figurane til Kjell Aukrust. Her får barna treffe figurane etter førestillinga.

I fjor var det 100 år sidan forfattar Roald Dahl vart fødd. 22. februar set Bremnes ungdomsskule opp «Heksene».

Bokbad og jazz

Bømlo kulturhus har hatt suksess med jazz- og bokbad. Likevel valde kulturhuset å halde sitt siste jazz- og bokbad i fjor, då i samarbeid med Falturiltufestivalen. Det tyder ikkje at det er slutt på verken bokbad eller jazz i kulturhuset. Det blir likevel ikkje jazz- og bokbad i den forma det hadde før nyttår.

På kvinnedagen 8. mars blir det bokbad med forfattar Åsne Seierstad. Ho blir bokbada av Harald Eia med utgangspunkt i boka «To søstre». Seierstad fekk Brageprisen for denne boka i fjor haust. «To søstre» handlar om dei to unge jentene frå Bærum som reiste til Syria for å slutte seg til IS.

25. mars blir det jazzkonsert med nokre av dei fremste jazzmusikarane i landet. Då kjem IPA til Bømlo. IPA er på turné i samarbeid med Vestnorsk Jazzsenter.

Platelansering

Det kan bli aktuelt med tilskipingar i eit anna format i kulturhusfoajéen i året som kjem. Finnås Kraftlag har løyva pengar til utstyr som skal nyttast i samband med tilskipingar her. Det er ikkje fritt for at rigging i foajéen tidvis kan vera krevjande. Jacobsen seier det framleis blir spart pengar til nytt utstyr.

- Det kan vera at me etter kvart kjem fram til eit nytt «klubbkonsept» her i foajéen, seier Molde.

Alt no er det klart at Hanne Bergheim kjem heim til Bømlo og kulturhuset for å halde konsert i foajéen i samband med lansering av den nye plata si. Det skjer 4. mars.

Kyrkjejubileum

Som mange veit er det kyrkjejubileum i år. Det er 500 år sidan reformasjonen, og i den samanhengen inviterer Bømlo kyrkjelege fellesråd til framsyninga «Luther med Latter» i kulturhuset. Det skjer 24. mars.

Det blir skråblikk på 500 år i lutherske spor. Det blir eit historisk, humoristisk og musikalsk tilbakeblikk. Ryfylke Livsgnist står bak framsyninga.

Schøyen og Gimle

«The Play That Goes Wrong». Amatørteaterstykket vart første gong sett opp i England, og handlar om oppsetjing av eit teaterstykke der alt går gale. Stykket vart ein stor suksess, vart sett opp i West End og har gått for fulle hus i London. No skal stykket til Broadway. Knut Nærum har omsett stykket til norsk for Chat Noir og Riksteatret. 29. mars kjem stykket «Kollaps i kulissene» til Bømlo kulturhus med Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle i hovudrollene.

- Eg gler meg til å sjå Schøyen på scenen i kulturhuset, seier Jacobsen.

Barneteater og dans

I april står barneteaterstykket «Reven og grisungen» på plakaten 29. april. Stykket er basert på den kjente barneboka skriven av Bjørn F. Rørvik.

Vårhalvåret blir avslutta i juni med danseframsyninga «Ubuntu», som Simbarashe (Simba) Norman Fulukia har regien på, og teaterframsyninga «Jungelboken» som Svortland skule står bak.

Senioruniversitetet

Senioruniversitetet er ikkje direkte med i kulturprogrammet, men i vårhalvåret har universitetet mange spennande gjestar. Først ut er tidlegare utanrikskorrespondent i NRK, Bjørn Hansen. Siste dagen i januar skal han snakke om det amerikanske presidentvalet.

Haustprogrammet

Framleis er det ein del som er uklart med omsyn til haustprogrammet i år. Det som likevel er klart er at Rita Eriksen kjem for å syngja Eva Cassidy. Riksteatret set opp teaterstykket «Pulverheksa og vennene hennes», med Maj Britt Andersen i hovudrolla og Ivar Tindberg på regi.

Det blir også eit heilt nytt Frode Grytten-teaterstykke. «Albert & Anna» handlar om kjærleiken mellom to godt vaksne menneske. På rollelista finn me mellom andre Kari Simonsen. Sist men ikkje minst kjem den britiske konsertførestillinga «The Simon & Garfunkel Story» i november.

- Det er sjeldan me har utanlandske produksjonar. Dette var det veldig kjekt at me fekk til. Me gler oss! Me har mykje kjekt på plakaten i år, og det kan bli mange andre spennande ting etter kvart, gjerne lokale arrangement. Me føler at me har god breidde i programmet. Her er litt for alle, seier kulturhussjefen.

Både Ten Sing Bømlo og Løp for livet er aktørar som er aktuelle for tilskipingar i kulturhuset i løpet av 2017.