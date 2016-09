Princess vart godkjent som miljøfyrtårn

Måndag overrekte ordføraren miljøfyrtårnsertifikat til Princess-butikken på Svortland. For å gjera seg fortent til denne sertifiseringa må dei fylla ein del miljøkrav mellom anna i forhold til både varer og handtering av avfall.

- Me fekk eit miljøsertifikat som viser at Princess-butikken er oppteken av miljø. Princessgruppen sentralt ønskjer at alle butikkane i kjeda skal få eit slikt miljøsertifikat. Her på butikken brukar me til dømes miljøvennlege såper for oss tilsette. Me er nøye på kjeldesortering av avfall. Ein gong i året veg alle butikkane i kjeden vår avfallet sitt. Då ser me kven som produserer minst. Elles så sel me ein del miljømerkja varer i butikken, seier Hege Sønstabø Alvsvåg, dagleg leiar ved Princess Bømlo.